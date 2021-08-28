非洲豬瘟大追擊 移民署追查不明豬肉製品

現場查獲店家販賣不明來源月餅。（記者劉慶侯翻攝）

2021/08/28 17:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署北區事務大隊北市專勤隊，27日會同北市衛生局聯合稽查，全面清查文山區政大附近的越南雜貨店，發現來源標示不明的越南製豬肉月餅一箱約4.95公斤，現交由北市衛生局進一步檢驗是否含有非洲豬瘟病毒，並持續向上溯源、向下追查貨品流向，以防堵非洲豬瘟肉製品流入市面，防疫前功盡棄。

移民署北區事務大隊北市專勤隊，是針對流竄市面的非洲豬瘟肉製品積極追查，26日起針對北市各越南商店、小吃店及雜貨店等，進行深入清查及防制非洲豬瘟，當時即發現2家越南雜貨店、1家越南小吃店竟摻雜販售來源標示不明之越南製豬肉月餅與加工肉製品。

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移民署昨日繼續清查，又在文山區的一間敗賣越南食品的雜貨店發現來源標示不明的越南製豬肉月餅一箱，北市專勤隊為確保安全，仍予以查扣送交檢驗。

林姓負責人在訊問中，無法交代月餅來源，亦無法提供相關購買證明，表示聽聞在越南美食店工作的同鄉推薦這款月餅，且銷售成績相當亮眼，隨著中秋佳節將至，雜貨店也跟進，向同鄉朋友進貨於店內販售，但並不清楚到底成分裡是否含有來路不明之豬肉。

北市專勤隊隊長林財榮表示，目前多數鄰近國家已被列為非洲豬瘟疫區，國內近期也檢驗出多起肉製品帶有非洲豬瘟病毒，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。

移民署北區事務大隊北市專勤隊會同北市衛生局聯合稽查，查獲店家販賣不明來源月餅。（記者劉慶侯翻攝）

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