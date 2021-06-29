強調侯友宜「入境普篩」有依據 劉和然2點回應蘇貞昌、陳時中

新北市副市長劉和然強調，新北提出入境普篩有所依據。（圖擷自侯友宜臉書直播）

2021/06/29 16:46

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜強調，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度Delta變種病毒，多次建議中央「入境普篩」，讓不少縣市首長跟進呼籲。副市長劉和然今（29日）於防疫記者會中提出2點，回應行政院長蘇貞昌、衛生福利部長陳時中，強調新北市提出入境普篩有所依據，包括2次PCR篩檢不會有偽陽性、偽陰性問題，且針對全面入境普篩，檢驗量能也夠。

劉和然表示，很高興許多縣市首長共同呼籲中央要入境普篩，不少專家學者及國家也都支持入境普篩跟2次篩檢，蘇貞昌27日回應「有偽陽性、偽陰性的問題」，但新北市是主張入境及解隔前2次PCR篩檢，並非快篩，因此不會有偽陽性、偽陰性問題，且在2次篩檢期間仍會實施居家隔離14天。

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劉和然指出，針對陳時中表示，入境者若全部住在集中檢疫所，量能會不夠，「市長（侯友宜）說的是不只針對7國實施入境篩檢2次」，現在有印度Delta病毒入侵的國家已高達90幾國，至於從高風險7國入境後住進集中檢疫所，其他國家入境住防疫旅館，或自費入住集中檢疫所等規劃，一切尊重中央。

劉和然進一步表示，新北市提出入境普篩有所依據，國內已經有疫情發展，國際又有病毒入侵，非常時期要用非常手段，「順著部長（陳時中）決策邏輯，這7國能做（入境篩檢），其他國家也能做」，上週7天機場入境共4264人，平均一天609人，而新北市一天就可做7000位PCR篩檢。

劉和然強調，這次疫情影響最大的不只是確診、重症及死亡，庶民經濟衝擊也很大，大家無法再承受一次疫情衝擊，希望中央多做一點，讓風險降到最低。

另外，中央因應印度delta病毒，建議地方政府在病房收治量能以「一人一室」為主。侯友宜表示，新北市醫療量能、集中檢疫所都夠，會依照中央政策通盤考量。

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