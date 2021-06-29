公總公布遊覽車評鑑結果與27家不列等業者名單 官網可查詢

公總今公布遊覽車評鑑結果與27家不列等業者完整名單，供民眾租遊覽車時參考。（圖：公路總局提供）

2021/06/29 14:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為使評鑑制度發揮獎優汰劣功能，協助輔導遊覽車客運業提升發展，鼓勵業者健全自主專業科技化管理，並建立品牌化經營模式，交通部公路總局辦理新版遊覽車客運業評鑑作業，將遊覽車業者評比分級為優等、甲等、乙等及不列等；109年度遊覽車客運業評鑑作業評鑑區間採109年10月至110年3月，第一階段評鑑結果計有27家業者評列不列等，相關評鑑資訊即日起可上公總官網或監理服務網查詢。

公總表示，這次是新版「遊覽車客運業評鑑作業要點」修正後首次實施，評鑑設定以營運安全為核心，採基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營為主要依據，藉以有效區別各評鑑等第識別度，並採三階段辦理，第一階段是由該局統計全數業者基本安全紀錄，評比業者所達等第，至第二、三階段進階等第評比，則是由業者依其需求決定是否提出申請。

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公總第一階段評鑑作業完成，共計27家業者於評鑑期間曾有肇事、違規紀錄，以致未能達到該局對外推薦的基本要求，評列為不列等，後續將由監理機關針對業者個別情況輔導改善，讓該等未達乙等而不列等業者降低其營運風險，提升營運安全，維護人車在外安全。

至於經第一階段評鑑作業評比為乙等以上業者，若屬符合第二階段甲等評鑑作業申請資格者，將由各監理機關通知可於規定時間提出申請，該階段評鑑結果將評列出甲、乙等業者，預計將於7月底前公布；經第二階段評鑑作業後，再由各監理機關通知符合第三階段優等評鑑資格業者提出申請，並辦理實地查核，完整評鑑結果將於今年底前公布。

為鼓勵及引導業者朝專業科技化管理及品牌化經營模式邁進，公總鼓勵各機關團體及民眾參考評鑑成績選擇承租遊覽車，期藉由評鑑引導消費者承租選擇，從消費市場發揮促使遊覽車業提升營運安全效果；公總表示，後續將持續加強及落實遊覽車各項安全管理工作，與遊覽車業產業公會、業者共同努力，創造更好的營運服務環境及行車安全品質。

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