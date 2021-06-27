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    未符營運安全水準 27家遊覽車 1年未改善將廢照

    公路總局完成遊覽車評鑑，總計有27家業者無法符合營運安全基本水準而不列等。 （資料照）

    公路總局完成遊覽車評鑑，總計有27家業者無法符合營運安全基本水準而不列等。 （資料照）

    2021/06/27 05:30

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕時隔五年，遊覽車全新評鑑結果出爐，總計有廿七家業者無法符合營運安全基本水準而不列等，公路總局六月底前將對外公布詳細名單，不列等業者後續會有輔導改善措施，若持續未達改善成效，最重將廢止其汽車運輸業營業執照。

    發生重大事故 評鑑「不列等」

    新版評鑑制度只要該業者有發生重大交通事故，就會直接不列等，全台有逾九百家遊覽車業者、一萬五千餘輛遊覽車，總計有廿七家業者不列等，包括台北十六家、新北兩家、桃園三家、南投一家、彰化一家、台南一家、高雄兩家、金門一家，包含日前於蘇花公路發生衝撞山壁事故的騰龍通運公司，還有太平洋通運公司、頂呱呱通運公司、金上好交通公司等。

    公總表示，除不列等的業者外，其餘各家業者都先評鑑為乙等，後續再做二次評鑑，預計七月底前對外公告甲等業者、今年底前公告優等業者。

    新增配套輔導、退場機制

    新版評鑑中新增對不列等業者的配套輔導及處置措施，公總每三個月會確認一次，第一次仍未達改善成效，將停止其四分之一車輛營業，第二次停止三分之一車輛營業，第三次停止二分之一車輛營業，一年後仍未達改善成效將廢照。

    另外，若在公布評鑑等級半年後，業者有改善成效並達乙等標準就會改列乙等，原本乙等業者若有重大事故也會變不列等。

    遊覽車客運公會全聯會理事長魯孝亞表示，遊覽車業者若連基本安全、管理都做不到，根本沒資格做運輸業，對於評鑑中增退場機制，讓不適任業者退場，該會完全贊成，另與各縣市遊覽車公會理事長溝通過，大家也都同意這項輔導、退場機制。

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