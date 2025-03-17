為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    剛推挺罷免影片就遭恐嚇 楊力州報案「生命受到威脅」

    金馬獎導演楊力州表示，由於投入罷免行動，有人在社群媒體對他進行恐嚇威脅。（資料照）

    金馬獎導演楊力州表示，由於投入罷免行動，有人在社群媒體對他進行恐嚇威脅。（資料照）

    2025/03/17 16:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕逾百位影視工作者近日聯合發起「Taiwan Action影片計畫」，透過製作影片推動挺罷免行動。該計畫的首支影片「倒垃圾」於本月13日推出，呼籲民眾積極參與罷免行動；計畫發起人之一、導演楊力州今（17）透露，自己因該計畫遭受來自網路上的恐嚇威脅，他決定報案並強調「堅持站在原來的位置上，不要後退」。

    國民黨及民眾黨立委聯手強推爭議法案、濫刪濫凍預算，引發社會強烈不滿，民團發起大罷免行動。金馬獎最佳紀錄片導演楊力州日前發起「Taiwan Action影片計畫」，獲得上百名影劇圈人士響應投入罷免行動。然而，該計畫社群帳號日前遭惡意檢舉停權，如今更傳出楊力州遭恐嚇。

    楊力州今（17）日在臉書發文表示，有人在社群媒體上留言恐嚇要對他不利，讓他感到生命受到威脅，將截圖交由律師確認，此行為已構成恐嚇，因此決定報案提告。根據楊力州貼出的報案證明可見，他於今日上午11時14分左右，前往新北市政府警察局新店分局報案。

    楊力州坦言，他知道這些攻擊來自於他投入推動罷免行動，雖然感到恐懼，但他想起另名參與罷免影片製作的盧建彰導演的一句話，「我們只要堅持站在原來的位置上，不要後退，那就是挺身而出了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播