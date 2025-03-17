剛推挺罷免影片就遭恐嚇 楊力州報案「生命受到威脅」

金馬獎導演楊力州表示，由於投入罷免行動，有人在社群媒體對他進行恐嚇威脅。（資料照）

2025/03/17 16:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕逾百位影視工作者近日聯合發起「Taiwan Action影片計畫」，透過製作影片推動挺罷免行動。該計畫的首支影片「倒垃圾」於本月13日推出，呼籲民眾積極參與罷免行動；計畫發起人之一、導演楊力州今（17）透露，自己因該計畫遭受來自網路上的恐嚇威脅，他決定報案並強調「堅持站在原來的位置上，不要後退」。

國民黨及民眾黨立委聯手強推爭議法案、濫刪濫凍預算，引發社會強烈不滿，民團發起大罷免行動。金馬獎最佳紀錄片導演楊力州日前發起「Taiwan Action影片計畫」，獲得上百名影劇圈人士響應投入罷免行動。然而，該計畫社群帳號日前遭惡意檢舉停權，如今更傳出楊力州遭恐嚇。

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楊力州今（17）日在臉書發文表示，有人在社群媒體上留言恐嚇要對他不利，讓他感到生命受到威脅，將截圖交由律師確認，此行為已構成恐嚇，因此決定報案提告。根據楊力州貼出的報案證明可見，他於今日上午11時14分左右，前往新北市政府警察局新店分局報案。

楊力州坦言，他知道這些攻擊來自於他投入推動罷免行動，雖然感到恐懼，但他想起另名參與罷免影片製作的盧建彰導演的一句話，「我們只要堅持站在原來的位置上，不要後退，那就是挺身而出了。」

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