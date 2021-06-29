國2甲東行線天空斷橋「連起來了」 力拚2023年底全線通車

國道2號甲線東行線大園往桃園方向的斷橋已「連起來」，至於西行線大園往台15的斷橋（明顯未銜接處），預計在7月取得用地後進行銜接工程。。（記者魏瑾筠攝）

2021/06/29 00:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道2號大園交流道延伸至台15線快速公路的國2甲線高速公路，因飽受居民抗爭，工程延宕多年，並導致部分已施作好的路段橋面未能持續興建而形成「天空斷橋」，如今因工程修改路線並陸續取得用地、動工，全線力拚後年底通車，值得注意的是，東行線大園往桃園方向的斷橋已「連起來」，至於西行線大園往台15的斷橋預計7月取得用地後進行銜接工程。

為改善大園區中正東路、民生路及國際路的交通雍塞情形，交通部高速公路局原規劃從國2甲線高速公路延伸到台15線、台61線快速道路，但因路線受到當地居民、環保團體抗爭，加上原先規劃在航空城都市計畫的用地，預計採租用方式動工，又因地主意見分歧不了了之，施工期程一再延宕，導致工程只完成國2甲線連接大園交流道段，沿線部分做好的路段因無法銜接，形成「天空斷橋」。

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第一工程處副處長黃承郎表示，國2甲線工程啟動至今約10年，前幾年因路線規劃受到民眾抗議，經中央、地方不斷折衷協調，於2018年恢復動工，並分為兩個工區施作，其中第一工區已於今年1月21日完工，第二工區預計最慢10月底可取得所有用地，其中部分已取得用地的路段則已動工。

黃承郎說，原先全工區工程以今年5月若能交付全部用地起算，預計2023年5月4日完工，然而因交通部民用航空局預計將延至10月30日才能交付用地，全工區也預計順延至2023年10月完工；其中，牽涉到航空城都市計畫內的第二工區用地，經再與地主們溝通，已有部分地主願以租用方式讓工程施作，待10月取得全部用地，即可全面動工。

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