防堵Delta入侵 鄭文燦籲中央：桃機設PCR快檢機制

桃園市長鄭文燦呼籲，防堵Delta入侵，入境檢疫作業必須採最高規格辦理，在桃園機場建立快速的PCR檢測機制，同時檢討旅客入境動線。（記者陳恩惠翻攝）

2021/06/28 13:27

［記者陳恩惠／桃園報導］國內首傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta確診個案，且已在屏東造成12人確診，桃園市長鄭文燦今天在市府防疫專案會議中，呼籲中央應採最高規格強化入境檢疫作業，在桃園機場建立快速的PCR檢測機制，同時檢討旅客入境動線，經過的每處都得做嚴格檢疫安排，以防止入境後才出現的確診個案；對於屏東枋山因Delta遭標籤化，他想起年初「避桃令」也感同身受，將發起社團認購枋山的愛文芒果。

鄭表示，國境的防疫是非常重要關卡，因此持續主張國境應是高強度檢疫、高強度保護，在桃園居家隔離前、後必須各進行1次PCR檢測的政策一直領先全國，既然中央已宣布重點高風險國家入境，一律入住集中檢疫所，且需經過2採；其他國家入境民眾也要入住防疫旅館或集中檢疫所，並於居檢期滿前再配合進行PCR檢測，若能建立2採制度，應該要在機場建立快速的PCR檢測機制。

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他說明，之前許多人主張在機場快篩，但有偽陽性或偽陰性等問題讓入境者失去警覺性，若要執行全面2採模式，機場應建立起PCR快速檢測機制，目前也有許多大廠的合格檢驗儀器，能在半小時內快速檢測，中央既已決定採取14天高強度檢疫管制，機場端就該採取相關檢疫安排。

鄭文燦認為，針對國門入境動線，以往並未深入檢視與檢討，自旅客下機走出空橋所經過的每個地方都要做嚴格的檢疫安排，讓入境者能順利到達集中檢疫所或是防疫旅館，而不是有任何破口能讓病毒入侵，過去也曾發現入境之後才確診的個案，因此大家皆需小心防範。

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