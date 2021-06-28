為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防堵Delta入侵 鄭文燦籲中央：桃機設PCR快檢機制

    桃園市長鄭文燦呼籲，防堵Delta入侵，入境檢疫作業必須採最高規格辦理，在桃園機場建立快速的PCR檢測機制，同時檢討旅客入境動線。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市長鄭文燦呼籲，防堵Delta入侵，入境檢疫作業必須採最高規格辦理，在桃園機場建立快速的PCR檢測機制，同時檢討旅客入境動線。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/28 13:27

    ［記者陳恩惠／桃園報導］國內首傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta確診個案，且已在屏東造成12人確診，桃園市長鄭文燦今天在市府防疫專案會議中，呼籲中央應採最高規格強化入境檢疫作業，在桃園機場建立快速的PCR檢測機制，同時檢討旅客入境動線，經過的每處都得做嚴格檢疫安排，以防止入境後才出現的確診個案；對於屏東枋山因Delta遭標籤化，他想起年初「避桃令」也感同身受，將發起社團認購枋山的愛文芒果。

    鄭表示，國境的防疫是非常重要關卡，因此持續主張國境應是高強度檢疫、高強度保護，在桃園居家隔離前、後必須各進行1次PCR檢測的政策一直領先全國，既然中央已宣布重點高風險國家入境，一律入住集中檢疫所，且需經過2採；其他國家入境民眾也要入住防疫旅館或集中檢疫所，並於居檢期滿前再配合進行PCR檢測，若能建立2採制度，應該要在機場建立快速的PCR檢測機制。

    他說明，之前許多人主張在機場快篩，但有偽陽性或偽陰性等問題讓入境者失去警覺性，若要執行全面2採模式，機場應建立起PCR快速檢測機制，目前也有許多大廠的合格檢驗儀器，能在半小時內快速檢測，中央既已決定採取14天高強度檢疫管制，機場端就該採取相關檢疫安排。

    鄭文燦認為，針對國門入境動線，以往並未深入檢視與檢討，自旅客下機走出空橋所經過的每個地方都要做嚴格的檢疫安排，讓入境者能順利到達集中檢疫所或是防疫旅館，而不是有任何破口能讓病毒入侵，過去也曾發現入境之後才確診的個案，因此大家皆需小心防範。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Delta入侵屏東 潘孟安：每個人體內都有抗體 那就是正直
    2021/06/28 06:13

    Delta入侵屏東 潘孟安：每個人體內都有抗體 那就是正直
    指心存僥倖釀Delta傳播 醫療粉專：要軍隊戒嚴才守規定嗎？
    2021/06/27 12:29

    指心存僥倖釀Delta傳播 醫療粉專：要軍隊戒嚴才守規定嗎？

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    Delta病毒入侵 潘孟安：勿將屏東汙名化
    2021/06/26 23:28

    Delta病毒入侵 潘孟安：勿將屏東汙名化
    江啟臣要求全面入境普篩 籲勿讓侯友宜成「孤獨的先知」
    2021/06/26 18:26

    江啟臣要求全面入境普篩 籲勿讓侯友宜成「孤獨的先知」

    信義房屋與醫界社造界推「全台一家」
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/28 09:24

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/28 09:03

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/28 12:16

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    北市2個月229位外送員車禍受傷 柯文哲：每月公布給業者壓力改善
    2021/06/28 12:42

    北市2個月229位外送員車禍受傷 柯文哲：每月公布給業者壓力改善

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播