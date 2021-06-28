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    阻絕病毒！ 陳玉珍呼籲7/12前不要到金門觀光

    國民黨立委陳玉珍今早赴衛福部疾管署溝通防疫問題。（陳玉珍辦公室提供）

    國民黨立委陳玉珍今早赴衛福部疾管署溝通防疫問題。（陳玉珍辦公室提供）

    2021/06/28 12:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕昨天1名旅客從台灣本島赴金門前，一度快篩結果不確定，二次快篩陰性放行，但仍引發金門縣政府擔憂，國民黨立委陳玉珍今早赴衛福部疾管署溝通，並呼籲民眾7月12日三級警戒前，不要到金門觀光遊覽。

    指揮中心發言人莊人祥指出，從昨晚8點多到今天上午，就一直與陳玉珍溝通，強調從本島飛離島的旅客，快篩有一點點不確定性，都需要核酸檢測確定陰性才能登機。

    陳玉珍表示，金門縣現在是零確診，一點點的防疫缺口都是金門人所不能接受，為了確保金門仍是一塊淨土，從昨晚聽到訊息後，就連夜與莊人祥通電話，並於今早又來做更加完善的討論，一定要確定阻絕病毒於金門之外。

    陳玉珍指出，現在旅客從本島到金門，主要分成兩階段，第一階段就是要確認有無症狀，第二階段就是即便無症狀，也會詢問他們是否願意篩檢，經過勸說，根據過往經驗，篩檢率百分之百，強調防疫很重要，兼顧奔喪、醫療需求也很重要。

    陳玉珍也呼籲民眾7月12日三級警戒解除前，不要到金門觀光遊覽，宅在家做防疫比較重要，並向返鄉的鄉親喊話，記得保護自己、也保護在家鄉的親人，認為金門鄉親都可以做到、對金門人有信心。

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