台灣赴離島新制 指揮中心：未來須核酸檢測陰性才可登機

中央流行疫情指揮中心表示，未來前往離島快篩陽性或弱陽性，將進行核酸檢測（PCR）確定陰性，才允許登機。圖為金門快篩站。（資料照，記者吳正庭攝）

2021/06/27 23:42

〔記者林惠琴／台北報導〕金門縣長楊鎮浯在臉書表示，今日台灣端有1名旅客登機前一度快篩陽性反應後，竟讓其登機順利到金門，對此，中央流行疫情指揮中心表示，該名旅客第1次快篩無法判定，第2次快篩呈陰性放行，但未來前往離島快篩陽性或弱陽性，將進行核酸檢測（PCR）確定陰性，才允許登機。

楊鎮浯指出，今日中午1名旅客登機前進行快篩一度檢測出陽性反應，竟讓其登機順利來到金門，衛生局只能在金門尚義機場攔截、緊急將其送醫進行核酸檢測，幸好最終檢測確為陰性。

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對此，指揮中心說明，該名旅客因第1次篩檢結果無法成為判定的依據，在取得當事人同意後，執行第2次篩檢，呈現陰性，判定快篩結果為陰性，應予放行，另同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。該旅客抵達金門後立即執行核酸檢測，結果也是陰性。

指揮中心強調，目前本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢，仍屬自願性質，並無強迫性，不只顧及防疫，也能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。

不過，指揮中心也強調，為避免造成地方疑慮，未來於各機場快篩呈陽性或弱陽性反應的旅客，不再考慮檢驗誤差問題，將進行核酸採檢陰性後，才允許登機。

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