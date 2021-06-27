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    一度快篩陽性竟登機飛金門 楊鎮浯轟：實在「太扯了」

    金門縣長楊鎮浯傍晚受訪時，對於在台灣端機場竟讓一度快篩陽性旅客登機到金門表示驚訝、不解。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯傍晚受訪時，對於在台灣端機場竟讓一度快篩陽性旅客登機到金門表示驚訝、不解。（記者吳正庭攝）

    2021/06/27 20:54

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯表示，今天1名旅客在台灣快篩武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）一度出現陽性，松山機場竟仍放任該旅客登機飛金門，他要對衛福部疾病管制署表達「嚴正的提醒」，幸好該旅客抵金門後直送金門醫院核酸檢測為陰性，萬一是確診案例，豈不導致整架飛機的人都曝露在感染風險，整件事情「太扯了」！

    楊鎮浯說，按照標準作業流程，如果快篩呈現陽性，應該帶離去做進一步的PCR核酸檢測，但該旅客在台北端快篩呈陽性，並未直接帶去做PCR檢測，而是又做第二次快篩，結果呈現陰性，就同意該旅客登機到金門，金門端在其到站入境，立刻帶去衛福部金門醫院做PCR檢測，所幸最後檢測結果是陰性。

    楊鎮浯並在臉書指出「實在太扯了」！

    他說，整個流程，要表達對CDC（疾管署）「嚴正的提醒」，因該名旅客在第一次快篩陽性後本就不應該上飛機，應該在台北進一步做PCR檢測，否則快篩站豈非「形同虛設」，旅客登機等於是讓機上其他旅客曝露在風險裡，進到離島後，對離島本來就比較不足的醫療量能，更是增加很大的負擔。

    他說，希望中央疫情指揮中心能要求台灣本島往金門的各機場端「落實全面快篩」。另外，務必讓第一線支援機場的醫護人員，完全瞭解標準的作業流程，才不會讓這樣的事件重演。

    楊鎮浯同時澄清，對於縣府並沒有要求台金航班減班到每天3班，金門航空站只要維持每天4航班，本就在縣府原先考慮維持基本運能、兼顧防疫量能的合理範圍內。

    他說，5月24日前往金門航空站啟用清消門時，在與航空站討論航班數量時，就有考量到地區民眾就醫需求等因素，達成每天4班（台北上、下午各1班，台中、高雄各1班）的共識。後來隨著疫情吃緊、人流萎縮，航空公司自行調配航次，才會出現近日部分鄉親無「機」可乘的現象。

    民航局︰當事人第二次篩檢，呈現陰性後，予以放行

    民航局表示，該名旅客因第一次篩檢呈現的陽性不明顯，考量儀器可能有誤差，現場醫檢人員在取得當事人同意後，執行第二次篩檢，呈現陰性後，予以放行，並同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。對醫檢人員作法，航站尊重其專業。

    遷徙自由是民眾的基本權利，政府機關對於侵犯人民合法權利的各項行為，必須審慎為之。目前本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢，仍屬自願性質，並無強迫性，以最嚴謹的態度執行，不只顧及防疫，亦能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。

    民航局表示，除繼續以最嚴謹態度執行防疫工作，為免造成地方疑慮，未來於各機場篩檢呈陽性反應旅客，不再考慮數值是否存在誤差問題，將不允許登機。

    相關新聞請見︰

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    金門機場仍對入境旅客實施快篩作業。（記者吳正庭攝）

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