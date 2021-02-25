台灣漫畫家韋蘺若明、阮光民 線上領取日本國際漫畫賞金銀獎

台灣漫畫家韋蘺若明以《送葬協奏曲》奪得第14屆日本國際漫畫賞金獎肯定，今天透過線上方式接受日本外務省頒獎。（記者林翠儀攝）

2021/02/25 21:22

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本外務省今以線上方式跨海頒發「日本國際漫畫賞」的金、銀獎項給台灣漫畫家韋蘺若明和阮光民等人。韋蘺若明在得獎感言中表示，希望能早日訪問日本走訪台場獨角獸鋼彈，還有明年即將開幕的吉卜力樂園，也期待未來能與日本有合作的機會。

外務省主辦的「第14屆日本國際漫畫賞」，共有全球61個國家、383件作品參加，台灣漫畫家韋蘺若明、阮光民和D.S.包辦金、銀、銅3大獎項，為該獎項開辦以來成果最豐碩的一次，依往例外務省會邀請金銀獎得主到日本領獎接受表揚，但今年受限於疫情，採線上方式頒發。

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獲得金獎（最優秀賞）漫畫家韋蘺若明，她的得獎作品《送葬協奏曲》，內容描述放棄夢想成為禮儀師，描述傳統葬禮儀式與各種謝幕故事的人生百態。韋蘺若明在得獎感言中表示，求學過程中，在日本漫畫裡得到夢想和勇氣，出社會後在人生低潮階段，因為看日劇而振作起來，能以漫畫作品受到評審肯定，真的非常非常開心。

台灣漫畫家阮光民以《天橋上的魔術師圖像版：阮光民卷》成為3名銀獎的得主之一，阮光民在得獎感言中感謝原著作家吳明益的授權，讓他有機會獲得這個獎項，他將漫畫創作比喻為馬拉松，漫畫大賽就像沿途的休息站，幫漫畫家補充水份並給予鼓勵加油，他也感謝日本國際漫畫大賞讓他補充體力才有力量往前邁進。

代替日本外務大臣茂木敏充出席頒發獎狀的外務大臣政務官鈴木隼人致詞時表示，奪金獎的作品《送葬協奏曲》是透過見證很多死亡的送行人（禮儀師）的世界描寫主角的成長，是一部完成度非常高的作品。所有得獎作品皆具引人入勝的魅力及充滿對漫畫的熱情。

台灣漫畫家阮光民以《天橋上的魔術師圖像版：阮光民卷》奪得第14屆日本國際漫畫賞銀獎肯定，今天透過線上方式接受日本外務省頒獎。（記者林翠儀攝）

台灣得獎漫畫家韋蘺若明（左）和阮光民（右）與日本駐台代表泉裕泰（中）合照。（日本台灣交流協會提供）

日本外務省今天以線上方式頒發「第14屆日本國際漫畫賞」給奪得金銀賞的台灣等各國漫畫家，會後得獎漫畫家也與評審委員合照。（記者林翠儀攝）

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