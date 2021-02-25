02/25 各報重點新聞一覽

3月1日起邊境檢疫政策調整

2021/02/25 06:29

自由時報

持我居留證外國人 3月1日起入境免申請／須附登機前3天PCR陰性證明 居檢1人1戶

考量國際疫情趨緩、國內防疫量能足夠與商務貿易交流需求，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，三月一日起，持有我國有效居留證的外國人（含港澳中），不需申請就可入境，但仍需提供搭機前三天的核酸檢驗陰性證明，入境居家檢疫仍需一人一戶。

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美將連手台日韓 建非中國供應鏈戰略

美國有意攜手盟友積極打造「去中國化／無中國成分」的科技供應鏈！日經新聞報導，拜登總統最快本月將簽署行政命令，尋求與台灣、日本、南韓等盟國合作，加速建立半導體及其他戰略性產品供應鏈，力求擺脫對中國供應鏈的依賴。

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健保部分負擔新制 5月底上路

為避免醫療浪費、促進負擔公平、提升品質，衛福部規劃調整健保部分負擔，包括慢箋藥品部分負擔40至200元、檢驗檢查收取50至200元、急診分級調高50至250元等，健保署強調，針對弱勢族群保障也會擴大。

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聯合報

新冠疫苗副作用25國設補償機制 台最高給付600萬

世界衛生組織（ＷＨＯ）主導的新冠疫苗全球取得機制（ＣＯＶＡＸ），廿四日將首批疫苗運往非洲西部國家迦納。由於施打疫苗後身體產生副作用的疑慮未消，世衛敲定一項無過失補償計畫，透過ＣＯＶＡＸ取得並施打新冠疫苗而出現嚴重副作用的九十二個較貧窮國家民眾將可獲補償，期間為今年三月卅一日至明年六月卅日止。

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郭王另類合體 韓趙盟未明朗

國民黨論壇促成「藍白同台」，鴻海創辦人郭台銘和立法院前院長王金平昨天也上演「另類合體」，兩人一起至土城順聖廟參拜。外界好奇，郭是否有意再戰二○二四總統大選？郭台銘四兩撥千斤說，這個問題應該要問王金平，王則未正面回應。

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中國時報

自駕撞爛座車 老虎伍茲雙腿骨折

美國高爾夫傳奇巨星老虎伍茲（Tiger Woods），23日在加州洛杉磯發生重大車禍，他駕車在下坡路段，疑似因車速過快，車身失控翻落路面，連人帶車滾入樹叢。老虎一度受困在車頭幾乎撞爛的座駕中，救援人員必須以破壞機具把他救出車外。幸運的是，他雙腿雖有多處開放性骨折，傷勢嚴重，但意識清楚，無生命危險，他的團隊也發推特報平安。不過，這場意外為一代球王往後再戰綠茵埋下變數。

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歐盟第二季合約量 又遭阿斯特捷利康大砍5成 台灣千萬劑AZ訂單剉咧等

根據歐盟官員透露，阿斯特捷利康已告知歐盟，AZ疫苗第二季供應量，將不到合約目標的一半，由於連續兩季AZ疫苗供應都出狀況，AZ到6月底提供歐盟的疫苗可能約1300萬劑，遠低於最早承諾的3億劑。專家表示，AZ疫苗不用超低溫冷藏，又被列入疫苗全球取得機制（COVAX）援助全球疫情的行列，在國際上相當搶手，以當前賣方市場的條件來看，台灣要在上半年取得採購的1000萬劑AZ疫苗可能性相當低。

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經新聞報導，拜登總統最快本月將簽署行政命令，尋求與台灣、日本、南韓等盟國合作，加速建立半導體及其他戰略性產品供應鏈。（美聯社檔案照）

衛福部規劃調整健保部分負擔，最快5月底可上路。（資料照）

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