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    戶政系統又當機 台中有怨偶苦等逾4小時仍離不了婚

    台中西屯區戶政事務所傳有一對怨偶為離婚特地前往戶政所辦手續，竟遇大當機苦等4小時還無法「分手」，因到下班時間系統仍未恢復，今日未能離婚成功，大罵實在太離譜。（情境照，與新聞事件無關）

    台中西屯區戶政事務所傳有一對怨偶為離婚特地前往戶政所辦手續，竟遇大當機苦等4小時還無法「分手」，因到下班時間系統仍未恢復，今日未能離婚成功，大罵實在太離譜。（情境照，與新聞事件無關）

    2020/10/26 19:53

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台戶政系統今天下午又傳大當機，僅維持部份業務及人工收件事務，台中西屯區戶政事務所傳有一對怨偶為離婚特地前往戶政所辦手續，竟遇大當機苦等4小時還無法「分手」，因到下班時間系統仍未恢復，今日未能離婚成功，大罵實在太離譜。

    全台戶政系統今年屢傳當機事件，今日下午約2點許再度發生當機，台中各戶政事務所均出現戶政相關業務辦理不了情況，民眾洽公等候塞車情況。台中市民政局指出，下午確實接獲通報戶政系統當機回報，有請各戶政所務必加強服務，以人工收件替代或是跟民眾溝通不重要業務擇日再來辦理。

    但在西屯區戶政所傳出有民眾特地到戶政所申辦離婚手續，就遇到戶政所大塞車以致「分手卡關」，因為不確定系統何時能修好，只好在現場等候，不料一等逾4小時，讓怨偶愈等火氣愈大，苦等多時雙方竟還無法「切」，但兩人又不想為辦離婚再約一次，走也不是、不走也不是的情境，讓民眾氣得破口大罵戶政單位太離譜。

    西屯區戶政事務主任吳俊義指出，全國戶役政系統的主機設在內政部，中央主機當機，地方也沒辦法辦理相關業務，今年確實已多次系統當機，已往均會在大約2、3小時內恢復正常，今日因下午2點多才發生當機事件，擔心無法在下班前系統恢復，早就有改採人工收件，請民眾隔天再來拿完成的文件。

    原本有5、60人在現場等候，經了解戶政系統不確定何時可修復，不少人選擇改天再來，但還是有10餘人留在現場等，戶政所人員趕緊推出小餐車提供茶水及點心服務，讓民眾能解渴、填肚子。

    吳俊義說，下午確實有民眾專為離婚而來，正好被當機卡住申辦進度，承辦人員也有婉轉表達可以留下資料等隔天來取證明文件，但可能因雙方特地請假前來申辦手續，決定現場等候，但因全國戶政系統到6點半下班時仍未能修復，只好告知該民眾今日真的「離不了」，請民眾先留下資料，怨偶到最後一刻確定「分手」無望後，留下資料悻悻然離開。

    台中西屯戶政所貼心推出小餐車服務，讓中午前來洽公等候民眾可以填肚子，圖非今日當機實況。（圖：擷取自西屯區戶政所網頁）

    台中西屯戶政所貼心推出小餐車服務，讓中午前來洽公等候民眾可以填肚子，圖非今日當機實況。（圖：擷取自西屯區戶政所網頁）

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