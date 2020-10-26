高市7區11/1將停水13小時 影響近50萬用戶

高市7區下週日將停水13小時，影響近50萬用戶。（記者陳文嬋攝）

2020/10/26 11:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處澄清湖廠配合高雄長庚醫院特高壓線路拆除等作業，併辦理「109年度澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗（69kv變電站、加壓站等）」，高市7區將於11月1日（星期日）上午7時至下午8時停水13小時，影響49萬9170戶用戶。

水公司第七區管理處澄清湖廠配合高雄長庚醫院特高壓線路拆除等作業，併辦理「109年度澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗（69kv變電站、加壓站等）」，將於11月1日（星期日）上午7時至下午8時停水13小時。

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水公司表示，停水戶數為31萬1600戶，停水區域為左營區、鼓山區、鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里（高 速公路以西）、新武里；苓雅區文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、 五福里、正文里、正仁里。

三民區博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、 寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、 寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、 本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、 灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、 鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

另鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、 瑞西里、瑞隆里；仁武區拷潭里、仁慈里、烏林里。

水公司說，水壓降戶數為18萬7570 戶，包括鹽埕區、新興區、前金區；鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、 文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

苓雅區福西里、永康里、福南里；仁武區（含仁武工業區）；三民區鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、 安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、 達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、 立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、 鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、 豐裕里、力行里、裕民里。

水公司澄清湖給水廠依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水，與台電及長庚同時間施工，以減少民怨。

水公司表示，將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間，以盡速完工復水，儘早提供用水需求，請用戶配合節約用水，並預作儲水準備。

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