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    高市明早停水10小時 影響5區8萬多戶

    高市明早將停水10小時影響8萬多戶。（記者陳文嬋攝）

    高市明早將停水10小時影響8萬多戶。（記者陳文嬋攝）

    2020/10/13 15:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處坪頂給水廠明早進行「800mm多噴孔電動錐形閥更換工程」，高市鳳山、三民等區明早8時至傍晚6時將停水10小時，總計影響5區8萬多戶用水。

    水公司表示，停水區域為鳳山區鎮北里、忠誠里、文山里、文德里、文衡里、文英里、武松里、文福里、文華里、北門里、忠孝里、曹公里、海光里；大寮區後庄里；三民區寶業里（澄清路以東）、本揚里（澄清路以東）；鳥松區大竹里、華美里、仁美里、坔埔里，總計4萬7985戶。

    水公司指出，水壓降低地區有鳳山區忠義里、中和里、鎮西里、鳳崗里、縣衙里、光明里、新興里、瑞興里、瑞竹里、中正里、埤頂里、成功里、南興里、鳳崗里、縣口里、鳳東里、誠德里、美齡里、東門里、三民里、鎮東里、興仁里（澄清路以東）、協和里（澄清路以東）；大寮區中庄里；苓雅區建軍里（澄清路以東），總計3萬3924戶。

    水公司說，明早8時至傍晚6時將停水10小時，包含施工8小時及復水時間2小時，將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間，盡速完工復水，以儘早提供用水需求，請民眾節約用水，並預作儲水準備用，免付費客服電話1910。

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