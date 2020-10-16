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    八德、龜山居民注意！26日停水 62205戶受影響

    大湳淨水廠26日檢修，停水區域涵蓋八德、龜山等地區，62205戶受影響。（記者謝武雄攝）

    大湳淨水廠26日檢修，停水區域涵蓋八德、龜山等地區，62205戶受影響。（記者謝武雄攝）

    2020/10/16 18:38

    〔記者謝武雄／桃園報導〕自來水公司將於26日8點至晚上11點進行「大湳廠高壓電氣設備檢驗工程」，停水區域涵蓋八德、龜山等地區，高達6萬2205戶受影響，自來水公司也呼籲民眾提早貯水備用，也建議請提早6小時完成儲水，避免停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，台水服務電話1910。

    其中，八德區陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里，停水時段從26日上午8點至下午4點，總計停水8小時。

    龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里，停水時段從26日上午8點至下午6點，總計停水10小時。

    另外，龜山區大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、舊路里、楓樹里、南上里（樹人路段），自26日上午11點至晚上11點，總計停水12小時。

    自來水公司在龜山區光峰路2號（龜山服務所）、新興街（頂湖環保公園），設臨時供水站，提供民眾免費取水，相關用水資訊可洽自來水公司免付費專線1910。

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