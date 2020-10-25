龜山26里、八德16里 明早8時起停水8至12小時

龜山26里、八德16里自明早8時起，將停水8至12小時，請民眾預先儲水。（記者陳恩惠攝）

2020/10/25 22:35

〔記者陳恩惠／桃園報導〕台灣自來水公司為了進行「大湳廠高壓電氣設備檢驗工程」，將自明天上午8時起，至明晚11時止，停水15小時進行施工，停水區域包括龜山26個里、八德16個里等地區，影響範圍高達6萬2205戶，請民眾提早6小時完成儲水，避免停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；市府經發局表示，為儘早提供用水需求，也將持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便。

停水區域包括八德區陸光、大成、大同、大智、大正、大福、大宏、大慶、廣隆、茄苳、高明、高城、大勇、永豐、大榮、大義等16里，停水時間為明天早上8時起至下午4時，為期8小時。

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另在龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里，將自明早8時起停水至下午6時，共10小時。

至於龜山區大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、舊路里、楓樹里、南上里（樹人路段）停水時間最長，明天上午11時起停水至晚上11點，共12小時。

自來水公司在龜山區光峰路2號（龜山服務所）、新興街（頂湖環保公園），二處設臨時供水站，提供民眾免費取水，相關用水資訊可洽自來水公司免付費專線1910。

經發局提醒，停水期間請民眾關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可打免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。

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