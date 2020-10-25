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    分秘夜蛾危害 台南超前部署監控

    分秘夜蛾危害台東稻作，台南二期稻陸續收割，農民憂心蟲害，台南市長黃偉哲指示超前部署加強持續監控。（圖由南市農業局提供）

    分秘夜蛾危害台東稻作，台南二期稻陸續收割，農民憂心蟲害，台南市長黃偉哲指示超前部署加強持續監控。（圖由南市農業局提供）

    2020/10/25 11:43

    〔記者王涵平／台南報導〕分秘夜蛾危害台東稻作，台南二期稻陸續收割，農民憂心蟲害，台南市長黃偉哲指示超前部署加強持續監控。

    台東縱谷地區二期水稻逾百公頃傳蟲害，黃偉哲表示，雖然目前台南地區尚未傳出蟲害事件，但農業局等相關單位應持續監測控管，提醒農民防範蟲害發生，以免造成農作損失。

    台南區農業改良場表示，「分秘夜蛾」屬夜行性昆蟲，白天躲藏在稻子底部，晚上才爬上稻梗啃食，妨害稻穀入漿，並阻礙稻作行光合作用，最終會影響收成。

    目前台南地區尚未有通報分秘夜蛾危害，會持續監測，若是農民要使用藥劑防範蟲害，建議採用螟蟲類藥劑，並且要注意用藥安全採收期，避免農藥殘留問題。

    南市農業局長謝耀清說，目前正值季節轉換之際，田間夜蛾類害蟲密度提高，除了「分秘夜蛾」外，常見危害的夜蛾有「斜紋夜蛾」及「甜菜夜蛾」2種，皆為雜食性，由於2種夜蛾幼蟲食量極大，會大量啃食植株心梢及葉片，阻礙作物的正常生長，影響產量及品質，因此要注意加強防治。

    農業局呼籲，若需使用藥劑防治，可參考植物保護資訊系統，或到台南區農業改良場網站「農作物登記用藥」點選所種植的作物選用登記藥劑，並請注意安全採收期時間。

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