「夜盜蟲」戕害縱谷水稻 初估受害農田逾百公頃

縱谷地區稻作遭分祕夜蛾大舉入侵，農民憂收成。（記者陳賢義翻攝）

2020/10/22 16:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷地區水稻即將進入收割期，未料疑出現「夜盜蟲」斜紋夜蛾來戕害，初估受害農田超過百公頃，危害程度不一，農民憂心噴藥防治，可能造成農藥殘留無法順利繳穀，若不用藥又只能眼睜睜看著幼蟲群啃食葉片、稻桿變成蟲，阻礙水稻行光合作用影響收成，哀嘆「種田無三日好光景」，血汗盡失。

關山鎮德高里長周敏勝表示，日前接獲里民反映，種植水稻包括香米、高雄139等品種出現蟲害，查看發現應是「夜盜蟲」，撥開水稻底部包括蟲卵、幼蟲等都有，還有稻葉啃食斷裂，甚至稻穗掉落田間，旋即向台東縣議員陳宏宗、關鎮鎮公所及農改場等反應，盼能儘快協助農民解套。

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周敏勝說，有老農民反映早期在收割後就會焚燒稻草，以高溫殺菌、殺害蟲也不是沒有道理，而今年配合環保政策不再焚燒稻草，期盼相關單位也能設法找出減少災害的對策。噴藥防治處理，藥劑的費用加上植保機噴灑，每公頃多出約4000元左右，而且害蟲寄居在水稻叢生處，往往事倍功半還不見得有效。

台東縣政府農業處長許家豪今偕陳宏宗等人前往現地會勘。他說，初步了解稻作蟲害非夜盜蟲，而是「分秘夜蛾」，影響範圍初估超過100公頃，除關山地區，包括池上、鹿野地區也有相同情況。分祕夜蛾為夜行性蟲害，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食，嚴重妨害稻穀入漿，對於農民損害不小，已協請台東農改場派員指導農民用藥，以免擴大蟲害，影響收成。

關山鎮農會總幹事邱美玲則表示，今年一期稻作因4月中旬寒害影響，導致關山地區稻米不捻實，嚴重影響農民收入，好不容易盼得今夏沒有颱風災害，二期稻作可望豐收際，卻又遇到分祕夜蛾大舉入侵，呼籲需要用藥農民趕快向農會推廣部登記，由農會補助農民購藥所需，協助正確噴藥，在藥效安全期之後再行收割。

分祕夜蛾為夜行性蟲害，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食。（記者陳賢義翻攝）

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