為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「夜盜蟲」戕害縱谷水稻 初估受害農田逾百公頃

    縱谷地區稻作遭分祕夜蛾大舉入侵，農民憂收成。（記者陳賢義翻攝）

    縱谷地區稻作遭分祕夜蛾大舉入侵，農民憂收成。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/22 16:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷地區水稻即將進入收割期，未料疑出現「夜盜蟲」斜紋夜蛾來戕害，初估受害農田超過百公頃，危害程度不一，農民憂心噴藥防治，可能造成農藥殘留無法順利繳穀，若不用藥又只能眼睜睜看著幼蟲群啃食葉片、稻桿變成蟲，阻礙水稻行光合作用影響收成，哀嘆「種田無三日好光景」，血汗盡失。

    關山鎮德高里長周敏勝表示，日前接獲里民反映，種植水稻包括香米、高雄139等品種出現蟲害，查看發現應是「夜盜蟲」，撥開水稻底部包括蟲卵、幼蟲等都有，還有稻葉啃食斷裂，甚至稻穗掉落田間，旋即向台東縣議員陳宏宗、關鎮鎮公所及農改場等反應，盼能儘快協助農民解套。

    周敏勝說，有老農民反映早期在收割後就會焚燒稻草，以高溫殺菌、殺害蟲也不是沒有道理，而今年配合環保政策不再焚燒稻草，期盼相關單位也能設法找出減少災害的對策。噴藥防治處理，藥劑的費用加上植保機噴灑，每公頃多出約4000元左右，而且害蟲寄居在水稻叢生處，往往事倍功半還不見得有效。

    台東縣政府農業處長許家豪今偕陳宏宗等人前往現地會勘。他說，初步了解稻作蟲害非夜盜蟲，而是「分秘夜蛾」，影響範圍初估超過100公頃，除關山地區，包括池上、鹿野地區也有相同情況。分祕夜蛾為夜行性蟲害，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食，嚴重妨害稻穀入漿，對於農民損害不小，已協請台東農改場派員指導農民用藥，以免擴大蟲害，影響收成。

    關山鎮農會總幹事邱美玲則表示，今年一期稻作因4月中旬寒害影響，導致關山地區稻米不捻實，嚴重影響農民收入，好不容易盼得今夏沒有颱風災害，二期稻作可望豐收際，卻又遇到分祕夜蛾大舉入侵，呼籲需要用藥農民趕快向農會推廣部登記，由農會補助農民購藥所需，協助正確噴藥，在藥效安全期之後再行收割。

    分祕夜蛾為夜行性蟲害，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食。（記者陳賢義翻攝）

    分祕夜蛾為夜行性蟲害，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食。（記者陳賢義翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    水稻之外停灌補償 最快今公布
    2020/10/20 05:30

    水稻之外停灌補償 最快今公布
    台東久不下雨 稻作插秧期遇旱已採分區輪灌
    2020/07/08 10:30

    台東久不下雨 稻作插秧期遇旱已採分區輪灌

    雙北菁英「南漂」桃園置產最愛這區
    花蓮稻米空包彈災損範圍擴大 吉安鄉也淪陷
    2020/06/05 10:12

    花蓮稻米空包彈災損範圍擴大 吉安鄉也淪陷
    雲林水稻災損慘重 劉建國批縣府動慢：他縣市已在現金救助
    2020/06/02 13:16

    雲林水稻災損慘重 劉建國批縣府動慢：他縣市已在現金救助
    生活今日熱門
    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元
    2020/10/21 20:28

    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績
    2020/10/21 17:33

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績

    阿妹台東跨年演唱會攤販招商 29日台東藝文中心開說明會
    2020/10/21 17:41

    阿妹台東跨年演唱會攤販招商 29日台東藝文中心開說明會

    沙德爾颱風「共伴效應」今明最明顯 北、東防短時強降雨
    2020/10/21 17:21

    沙德爾颱風「共伴效應」今明最明顯 北、東防短時強降雨

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播