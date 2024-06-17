06/17各報重點新聞一覽
自由時報
陸官百年校慶 期勉未來軍官 賴：絕不接受「首戰即終戰」
總統馬英九曾指中國攻台戰略就是「首戰即終戰」，美軍根本不可能來支援。三軍統帥、總統賴清德昨出席黃埔建校百年校慶時，期勉未來軍官，必須捍衛國家主權，扛起保衛國家的重責，絕不能敵我不分、接受「首戰即終戰」的投降主義，務必堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持捍衛國家主權不容侵犯。
請繼續往下閱讀...
詳見陸官百年校慶 期勉未來軍官 賴：絕不接受「首戰即終戰」。
「燈塔醫院」保障收入 最快8月上路
立委提案修法保障健保給付醫療院所服務點值一點一元或至少○點九五元，衛福部坦言有困難，立法院預計本週朝野協商。不過，對於偏鄉離島不能倒的「燈塔醫院」，健保署決議保障收入，服務量能只要達訂定基本值的九成，就以基本值百分之百給付醫療費用，未達九成則以一點一元支付，以保障營運，盤點卅三家醫院，一年需約四億元，最快八月上路。
中校退伍選上牡丹鄉長 爽領退俸還貪污 判繳還735萬退休金
前陸軍中校林傑西卅六年前退伍後按期領取退休俸，十多年前選上屏東縣牡丹鄉長，卻因收賄被判刑七年六月定讞。陸軍司令部核定他自退伍之日起，自始剝奪領受退休金等退除給與，並追繳他已支領的七百卅五萬多元；林不服提起行政訴訟，最高行政法院認定軍方處分於法有據，判林敗訴確定，林損失慘重。
詳見中校退伍選上牡丹鄉長 爽領退俸還貪污 判繳還735萬退休金。
聯合報
黃埔慶百歲 賴總統：「首戰即終戰」說法是投降主義
陸軍官校昨天慶祝黃埔建軍百歲校慶，賴清德總統致詞回顧黃埔百年校史，強調「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」，但也提到「中國強勢崛起，破壞台海現狀」，重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」及「中華民國台灣前途由兩千三百萬人民共同決定」，還批評「首戰即終戰」的說法是投降主義。
習近平：美刺激我打台灣 我不上當
英國金融時報十五日報導，知情人士透露，中國大陸國家主席習近平曾對歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當；習近平也向大陸官員傳達這項警告。
中國時報
賴清德：不接受首戰即終戰的投降主義
賴清德總統16日以三軍統帥身分，主持陸軍官校百年校慶。賴總統致詞時，不僅重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，更強調，不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。他表示，當前的國軍，不屬於任何個人或黨派，而是效忠國家、效忠人民、效忠民主，「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡！」
台灣兵源 應招募非公民從軍
隨著兩岸局勢升溫，美媒專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）日前稱，台灣應仿效澳洲軍隊，允許非公民參軍，提振國軍人力。對此，國民黨立委賴士葆認為，那就是付錢找傭兵，不過，他話鋒一轉指出，那些海外台獨人士，不要在外煽動兩岸對立，應回國打仗保衛國家。