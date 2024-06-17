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「燈塔醫院」保障收入 最快8月上路

對於偏鄉離島不能倒的「燈塔醫院」，健保署決議保障收入，服務量能只要達訂定基本值的九成，就以基本值百分之百給付醫療費用。（資料照）

對於偏鄉離島不能倒的「燈塔醫院」，健保署決議保障收入，服務量能只要達訂定基本值的九成，就以基本值百分之百給付醫療費用。（資料照）

2024/06/17 05:30

健保署盤點33家符合條件

〔記者林惠琴／台北報導〕立委提案修法保障健保給付醫療院所服務點值一點一元或至少○點九五元，衛福部坦言有困難，立法院預計本週朝野協商。不過，對於偏鄉離島不能倒的「燈塔醫院」，健保署決議保障收入，服務量能只要達訂定基本值的九成，就以基本值百分之百給付醫療費用，未達九成則以一點一元支付，以保障營運，盤點卅三家醫院，一年需約四億元，最快八月上路。

服務量能達基本值九成 就百分之百給付

健保署長石崇良解釋，「燈塔醫院」是必要醫院，指資源不足地區，規模不大但為周邊鄉鎮唯一的地區醫院，可及時提供當地民眾門急診與住院等醫療需求，有維持服務量能必要性。

石崇良指出，這類醫院多半地處偏鄉離島，人口外移嚴重，當地醫療需求隨之減少，光是保障點值沒有用，目前規劃綜合評估人口、成本等相關因素，訂出一個服務量能基本值，只要做到基本值的九成，就以基本值百分之百給付醫療費用，確保醫院可繼續經營。

未達九成 以一點一元支付

石崇良舉例，假設基本值是一千萬元，醫院只要做到九百萬元，健保就支付一千萬元，萬一連九百萬元都無法達標，會對其所提供的醫療服務保障一點一元。不過，萬一出現服務量能超過基本值時，就轉歸類為成長型醫院，給付與其他醫院無異。

石崇良說明，初步盤點卅三家地區醫院符合條件，例如連江醫院、金門醫院、澎湖醫院、台大醫院金山分院、南投佑民醫院等。以二○二二年為例，台大醫院金山分院醫務收支列為短絀前廿家院所，虧損○．四二億元，金門醫院也虧損○．三八億元。

石崇良指出，目前估算一年所需約四億元，由於為新政策，去年討論今年總額時尚未納入評估，會先盤點可用經費，最快八月上路。

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