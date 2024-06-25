溝蓋縫隙如掌寬！行人腿卡住要提國賠 議員促竹市府總體檢

水溝蓋大縫隙竟成行人殺手，新竹市議員鄭美娟接獲市民陳情指有人因水溝蓋縫隙過大而受傷就醫，造成手部及腿部擦傷嚴重，並需進行二次清創手術，受害者已決定提出國賠申請。（取自鄭美娟臉書）

2024/06/25 13:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕馬路旁的水溝蓋大縫隙竟成行人殺手！新竹市議員鄭美娟接獲陳情指出，有市民前晚在育賢國中家長接送區臨停，下車後直接踩空，整隻小腿插入水溝蓋動彈不得，還好有路人的幫忙和消防局來救援，但受傷的R小姐也出現腿部大面積擦傷，加上水溝蓋環境導致R小姐傷口發炎，需進行第二次手術清創，手也因踩空支撐地面導致筋膜發炎，對市府設施未盡維管之責，已成行人殺手，受害小姐已決定提出國賠申請。

鄭美娟批市府及區公所的日常維管查巡機制未落實，她與市議員施乃如現勘後發現，這些水泥水溝蓋已經是阿公級（年代久遠），造成R小姐受傷的水溝洞隙大約一個手掌寬，像這樣寬度的洞隙在育賢國中外就有2、3處，目前有安全疑慮的水溝孔洞，已暫放三角錐警示，請接送的家長、學生和行人要注意，並要求市府展開水溝蓋的總體檢，不要再發生類似憾事。

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市府民政處表示，有關道路旁側溝，是由區公所負責緊急搶修以及提報需改善，評估竹市多處側溝年久失修，已請3區公所盤點市轄需改善之側溝，再報請工務處依照危險性逐步編列預算進行整修，提升道路安全性。同時對側溝造成民眾受傷，也會協助申請相關賠償事宜。

鄭美娟也要求市府及區公所，對過大的溝蓋孔洞，應在3天內完成修復。她也要求應加強檢視市轄水溝蓋的安全，尤其是年代久遠的老舊水溝蓋，不管是鑄鐵或水泥形式，都應高頻率全線巡檢，保障市民生命安全。

鄭美娟稱會協助R小姐國賠申請，希望彌補R小姐因市府公共設施維護不當，造成身體受傷治療產生的醫療費用。前陣子才發生人行道地磚不平，導致長輩跌倒嚴重擦傷案件，之前中華路也發生長輩被凹陷道路自摔往生的不幸事件，顯見市府的維管機制螺絲已鬆懈，不到3個月接連發生道路坑洞及水溝蓋縫隙成行人殺手要提出國賠申請，整個市府團隊的維管機制已荒腔走板。

水溝蓋大縫隙竟成行人殺手，新竹市議員鄭美娟接獲市民陳情指有人因水溝蓋縫隙過大而受傷就醫，呼籲市府進行總體檢並協助受害者申請國賠。（取自鄭美娟臉書）

水溝蓋大縫隙竟成行人殺手，新竹市議員鄭美娟接獲市民陳情指有人因水溝蓋縫隙過大而受傷就醫，呼籲市府進行總體檢並協助受害者申請國賠。（取自鄭美娟臉書）

水溝蓋大縫隙竟成行人殺手，新竹市議員鄭美娟接獲市民陳情指有人因水溝蓋縫隙過大而受傷就醫，她與市議員施乃如也要求市府進行總體檢並協助受害者申請國賠。（取自鄭美娟臉書）

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