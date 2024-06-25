溝蓋縫隙如掌寬！行人腿卡住要提國賠 議員促竹市府總體檢
〔記者洪美秀／新竹報導〕馬路旁的水溝蓋大縫隙竟成行人殺手！新竹市議員鄭美娟接獲陳情指出，有市民前晚在育賢國中家長接送區臨停，下車後直接踩空，整隻小腿插入水溝蓋動彈不得，還好有路人的幫忙和消防局來救援，但受傷的R小姐也出現腿部大面積擦傷，加上水溝蓋環境導致R小姐傷口發炎，需進行第二次手術清創，手也因踩空支撐地面導致筋膜發炎，對市府設施未盡維管之責，已成行人殺手，受害小姐已決定提出國賠申請。
鄭美娟批市府及區公所的日常維管查巡機制未落實，她與市議員施乃如現勘後發現，這些水泥水溝蓋已經是阿公級（年代久遠），造成R小姐受傷的水溝洞隙大約一個手掌寬，像這樣寬度的洞隙在育賢國中外就有2、3處，目前有安全疑慮的水溝孔洞，已暫放三角錐警示，請接送的家長、學生和行人要注意，並要求市府展開水溝蓋的總體檢，不要再發生類似憾事。
請繼續往下閱讀...
市府民政處表示，有關道路旁側溝，是由區公所負責緊急搶修以及提報需改善，評估竹市多處側溝年久失修，已請3區公所盤點市轄需改善之側溝，再報請工務處依照危險性逐步編列預算進行整修，提升道路安全性。同時對側溝造成民眾受傷，也會協助申請相關賠償事宜。
鄭美娟也要求市府及區公所，對過大的溝蓋孔洞，應在3天內完成修復。她也要求應加強檢視市轄水溝蓋的安全，尤其是年代久遠的老舊水溝蓋，不管是鑄鐵或水泥形式，都應高頻率全線巡檢，保障市民生命安全。
鄭美娟稱會協助R小姐國賠申請，希望彌補R小姐因市府公共設施維護不當，造成身體受傷治療產生的醫療費用。前陣子才發生人行道地磚不平，導致長輩跌倒嚴重擦傷案件，之前中華路也發生長輩被凹陷道路自摔往生的不幸事件，顯見市府的維管機制螺絲已鬆懈，不到3個月接連發生道路坑洞及水溝蓋縫隙成行人殺手要提出國賠申請，整個市府團隊的維管機制已荒腔走板。