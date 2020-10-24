蘇貞昌：因缺水，擴大部署抗旱方案！

行政院長蘇貞昌表示，因缺水，要擴大部署抗旱方案。（記者李欣芳攝）

2020/10/24 19:47

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府搶救缺水展開抗旱大作戰，本報電子報今天披露，行政院長蘇貞昌昨天邀集經濟部長王美花、水利署長賴建信等部會及機關首長會商，決定投入14億元經費，推動緊急抗旱4大水源整備及行動方案，蘇貞昌今晚受訪表示，因為現在缺水，我們就抗旱水井，我們就相關的埤塘蓄水，以及甚至於海水淡化等設施，有必要進一步擴大，再加強部署。

蘇貞昌說，相關的經費會由相關部會移緩濟急，如有不足，會由預備金來支應。

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蘇貞昌表示，因為50多年來第一次在豐水期沒有颱風，所以我們現在有缺水的現象，早在9月他就請最了解水利建設的政院秘書長李孟諺、經濟部及水利署超前部署，現在我們就抗旱水井，我們就相關的埤塘蓄水，以及甚至於海水淡化等設施，有必要進一步擴大，再加強部署。

蘇貞昌今晚出席台大水牛橄欖球隊75週年慶餐會活動，他在受訪時，做了以上表示。

行政院決定推動的緊急抗旱4大水源整備及行動方案，包括11月底將完成全台154口抗旱水井的整備且併入自來水系統，將每日新增30萬噸供水；52座埤塘水源利用，蓄水可達115萬噸；優先推動新竹海淡廠緊急海水淡化，每日可供水1.3萬噸等等。

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