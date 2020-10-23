黃土水國寶級雕塑返鄉 日佐渡市出借翻製典藏

日本新潟佐渡市市長渡邊龍五（左二）感謝駐日代表處及文化部積極促成山本悌二郎胸像返台修復。（駐日台灣文化中心提供）

2020/10/23 22:57

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕珍藏在日本新潟佐渡市的台灣前輩雕塑家黃土水的國寶級作品「山本悌二郎胸像」石膏原作，即將返回台灣。駐日代表謝長廷今天代表文化部拜會佐渡市長渡邊龍五，感謝佐渡市同意出借石膏原作給國美館進行修復及翻製典藏，讓國寶級的黃土水作品回娘家。

駐日台灣文化中心表示，文化部將重建台灣藝術史列為重要文化工程，積極爭取散落海外的重要藝術資產返鄉，除了計畫複製彰化高中黃土水紀念館已保存的黃土水胸像作品外，也透過定居佐渡的台灣舞蹈家若林素子（本名張素真）與台灣文化中心居中引介，今年5月由文化部、國立台灣美術館與佐渡市三方共同簽署協議書，佐渡市同意出借3年給國美館進行修復、翻製典藏，原作再歸還佐渡市。受到疫情影響，山本悌二郎胸像石膏原作最快將在年底運回台灣。

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謝長廷今天代表文化部拜會今年4月剛上任的佐渡市長渡邊龍五，表達謝意，並到佐渡市真野行政服務中心和佐渡市真野公園參觀山本悌二郎的胸像石膏原作與銅像。謝長廷對於日方積極促成山本悌二郎胸像返台表達感謝，也期許台灣及日本未來在文化及觀光交流上有更深入的合作。渡邊市長則肯定文化部及國美館對於文化資產保存、修復的規劃與用心，也希望藉此開啟和台灣更多元交流的契機。

出生於1895年的黃土水是台灣首位進入東京美術學校（東京藝術大學前身）深造的台灣學生，也是第一位入選東京帝展的台灣雕塑家，生平4次入選帝展，可惜1930年因盲腸炎引發腹膜炎英年早逝，享年35歲。

黃土水對近代台灣美術發展影響深遠，台灣美術巨擘陳澄波即是受他影響留日，黃土水的作品在1980年代後期台灣本土化風潮中也受到很高的重視，中山堂陳列的「水牛群像」為代表作之一，知名雕刻家楊英風與朱銘等人雕刻風格也深受其影響。

黃土水生前曾為謀生，在創作之餘接受很多日本仕紳製作胸像或銅像的委託，經日本學者鈴木惠可調查，黃土水製作的日本仕紳胸像有近20座，但其中有10幾座已經佚失，現存的人像作品有部分為台灣個人收藏，部分則收藏於日本。

彰化高中圖書館主任呂興忠從2010年起組成「彰中日本踏查團」，每年帶領學生到日本進行文史踏查，在因緣巧合下得知黃土水4件作品的去向，包括1927年山本悌二郎胸像及1928年山本銅像、1929年高木友枝胸像及1930年安部幸兵衛胸像。其中，山本胸像和銅像收藏於佐渡市、高木友枝銅像由家族後代典藏，安部幸兵衛胸像則由神奈川商工高校收藏。

彰中踏查團透過實地拜訪收藏者，在2014年獲高木友枝家屬捐贈高木胸像，2016年獲神奈川商工高校家長會同意以安部胸像石膏原模複製，2017年再獲佐渡市捐贈山本胸像複製品，目前珍藏於彰中圖書館的黃土水紀念館內。

山本悌二郎在1900年參與台灣製糖株式會社（台糖前身）的設立，並於1921年擔任社長，與台灣淵源深厚。呂興忠表示，彰中踏查團在2017年4月拜訪佐渡市時，時任市長三浦基裕才知道，原來他們珍藏的佐渡市傑出人物山本悌二郎雕像，是出自台灣前輩雕塑家黃土水之手，市方也爽快於同年11月捐贈複製品給彰中保存，雙方至今仍維持交流。山本悌二郎的銅像原本設置於高雄橋頭糖廠，戰後被送回山本的家鄉佐渡。

彰中圖書館黃土水紀念館目前保存了3座黃土水的人像雕塑真品和複製品，吸引日本讀賣新聞記者前往採訪。（彰中圖書館提供）

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