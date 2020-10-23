單株100多朵蝴蝶蘭 大里蘭展全場總冠軍

台中市大里農會舉行秋季蘭展，游生全「台灣之光」禮蘭作品，使用顏色多樣的蘭花，層次分明、賞心悅目，奪下禮蘭總冠軍。（記者陳建志攝）

2020/10/23 20:49

〔記者陳建志／台中報導〕大里區農會為了讓全國蘭友進行交流，一連4天舉行秋季蘭花評鑑和蘭花展，吸引來自全國近300盆蘭花參展，種類涵蓋蝴蝶蘭、文心蘭、嘉德麗雅蘭等，經評鑑，花農林將凱栽培的蝴蝶蘭，單株開出100多朵花，拿下全場總冠軍；游生全「台灣之光」禮蘭作品，使用顏色多樣的蘭花，層次分明、調配鮮艷，令人賞心悅目，奪下全場禮蘭總冠軍。蘭展23日到25日在大里國光花市後方停車場展出，歡迎民眾到場欣賞蘭花。

大里國光花市市長施連昌表示，春天是適合蘭花生長的季節，過去每年都會舉辦春季蘭展，今年受到疫情影響延後舉辦，希望提供喜歡養蘭的民眾一個交流、學習的平台，22日先舉辦蘭花評鑑，共有全國近300盆各式蘭花參賽。

請繼續往下閱讀...

經評審評選，花農林將凱參賽的蝴蝶蘭，因在溫室中嚴格控制溫度、光線、濕度，單株開出100多朵花，且花色粉紅白心，對比鮮明、清新自然，在此季節，花能開得如此好相當難得，一舉奪下全場總冠軍。

另外，游生全的「台灣之光」禮蘭作品，使用蝴蝶蘭、石斛蘭、文心蘭等顏色多樣的蘭花，工法嚴謹、層次分明、調配鮮艷，欣賞起來賞心悅目，奪下全場禮蘭總冠軍。另外，張志明等3名拿下副總冠軍，洪志田等15名獲得冠軍，簡國福等3名獲得新花獎，何國芳等25名獲得特優獎。

大里農會總幹事賴東陽表示，國光花市是台中最富盛名的花市，此次蘭展23日到25日在大里國光花市後方停車場展出，現場除有農特產品展售，每天上午10點到11點，以及下午2點到3點，還有蘭花展導覽解說，歡迎民眾到場欣賞蘭花、買花。

秋季蘭展中，花農林將凱栽培的蝴蝶蘭，單株開出100多朵花，拿下全場總冠軍。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法