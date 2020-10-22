無端遭影射陪睡！甜美系電玩實況主蒐證：將進入法律程序

台灣人氣實況主「貝莉莓」近期無端被扯入「陪睡」風波，讓她面對被「潑髒水」的情況相當無奈，目前她已經開始積極蒐證，將讓整起事件進入法律程序。（圖取自貝莉莓IG）

2020/10/22 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人氣實況主「貝莉莓」外型甜美，加上直率的個性，受到不少粉絲喜愛，近期卻無端被扯入「陪睡」風波，讓她面對被「潑髒水」的情況相當無奈，目前她已經開始積極蒐證，將讓整起事件進入法律程序。

近日網路盛傳一份「價目表」，並由一位自稱「業內人士」的網友在網路PO出。價目表中，網紅的名稱由「化名」取代，詳細記載其IG粉絲追蹤數及行業，影射意味濃厚。

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其中，一位化名「beri」的遊戲實況主播被註記「單次18萬/包遊40萬」；另名遊戲實況主播「Bao」則被標為「單次10萬/包遊25萬」，讓被影射的實況主「貝莉莓」及「小雲寶寶」相繼出面駁斥。

貝莉莓今（22）日凌晨也在Instagram上發文，指出和小雲寶寶聯絡過後，將會在這幾天蒐證並讓這件事進入法律程序，除了散播謠言的源頭，一些人身攻擊的留言也會一起處理。

有粉絲詢問，該價目表未明確指名，這樣告的成嗎？貝莉莓表示「可以喔，寫的蠻明確的，包含我前半部分ID、粉絲團人數還有職業」；她接受本報訪問時無奈表示，這次就像是「一早醒來被潑髒水」一樣，接下來若進入法律程序，也勸大家好好審視自己的留言。

貝莉莓授權提供全文

台灣人氣實況主「貝莉莓」外型甜美，加上直率的個性，受到不少粉絲喜愛。（圖取自貝莉莓IG）

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