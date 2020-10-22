為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    無端遭影射陪睡！甜美系電玩實況主蒐證：將進入法律程序

    台灣人氣實況主「貝莉莓」近期無端被扯入「陪睡」風波，讓她面對被「潑髒水」的情況相當無奈，目前她已經開始積極蒐證，將讓整起事件進入法律程序。（圖取自貝莉莓IG）

    台灣人氣實況主「貝莉莓」近期無端被扯入「陪睡」風波，讓她面對被「潑髒水」的情況相當無奈，目前她已經開始積極蒐證，將讓整起事件進入法律程序。（圖取自貝莉莓IG）

    2020/10/22 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人氣實況主「貝莉莓」外型甜美，加上直率的個性，受到不少粉絲喜愛，近期卻無端被扯入「陪睡」風波，讓她面對被「潑髒水」的情況相當無奈，目前她已經開始積極蒐證，將讓整起事件進入法律程序。

    近日網路盛傳一份「價目表」，並由一位自稱「業內人士」的網友在網路PO出。價目表中，網紅的名稱由「化名」取代，詳細記載其IG粉絲追蹤數及行業，影射意味濃厚。

    其中，一位化名「beri」的遊戲實況主播被註記「單次18萬/包遊40萬」；另名遊戲實況主播「Bao」則被標為「單次10萬/包遊25萬」，讓被影射的實況主「貝莉莓」及「小雲寶寶」相繼出面駁斥。

    貝莉莓今（22）日凌晨也在Instagram上發文，指出和小雲寶寶聯絡過後，將會在這幾天蒐證並讓這件事進入法律程序，除了散播謠言的源頭，一些人身攻擊的留言也會一起處理。

    有粉絲詢問，該價目表未明確指名，這樣告的成嗎？貝莉莓表示「可以喔，寫的蠻明確的，包含我前半部分ID、粉絲團人數還有職業」；她接受本報訪問時無奈表示，這次就像是「一早醒來被潑髒水」一樣，接下來若進入法律程序，也勸大家好好審視自己的留言。

    貝莉莓授權提供全文

    台灣人氣實況主「貝莉莓」外型甜美，加上直率的個性，受到不少粉絲喜愛。（圖取自貝莉莓IG）

    台灣人氣實況主「貝莉莓」外型甜美，加上直率的個性，受到不少粉絲喜愛。（圖取自貝莉莓IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不滿名列「陪睡價目表」！她懸賞10萬：幫我找出這個人
    2020/10/21 20:15

    不滿名列「陪睡價目表」！她懸賞10萬：幫我找出這個人
    爆圈內陪睡「價目表」曝光！ 遭影射2女主播打破沉默駁斥
    2020/10/21 17:08

    爆圈內陪睡「價目表」曝光！ 遭影射2女主播打破沉默駁斥

    雙北菁英「南漂」桃園置產最愛這區
    直播主被辱「酒店女」怒告 法官判無罪：職業不分貴賤
    2020/08/06 20:09

    直播主被辱「酒店女」怒告 法官判無罪：職業不分貴賤
    苦練「蘿莉音」開直播騙「抖內」 他半年得手210萬元
    2020/07/22 23:32

    苦練「蘿莉音」開直播騙「抖內」 他半年得手210萬元
    笑！名實況主童年舊照神似「習維尼」 網：皇帝命？
    2019/10/20 22:33

    笑！名實況主童年舊照神似「習維尼」 網：皇帝命？
    生活今日熱門
    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元
    2020/10/21 20:28

    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績
    2020/10/21 17:33

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績

    阿妹台東跨年演唱會攤販招商 29日台東藝文中心開說明會
    2020/10/21 17:41

    阿妹台東跨年演唱會攤販招商 29日台東藝文中心開說明會

    沙德爾颱風「共伴效應」今明最明顯 北、東防短時強降雨
    2020/10/21 17:21

    沙德爾颱風「共伴效應」今明最明顯 北、東防短時強降雨

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播