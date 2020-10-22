台灣防疫成效卓越 國衛院用數學模型驗證4大關鍵

國衛院用數學模型來驗證台灣的防疫成效，透過數學驗證台灣防疫成功的關鍵。（記者楊媛婷攝）

2020/10/22 11:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，全球超過4千萬人確診、超過百萬人不治，台灣從疫情爆發以來，迄今民眾仍能維持正常的生活，國衛院透過實證與數學模型驗證台灣的防疫成效，發現良好的邊境管控、詳盡的疫調、確實的隔離與檢疫、民眾遵循防疫握施，是台灣防疫成功的關鍵4大因素。

在該院副研究員郭書辰、鄒小蕙的數學模型中，發現若將境外移入病例由40人減少到5人，防疫效果增加2.7倍；疫調周全度若是一個病例可以找到90個接觸者，相較一個病例可以找到40個接觸者來說，防疫效果可以增加7倍；以目前台灣採取入境有風險就隔離相較只隔離出現症狀者，則是有28.3倍的防疫效果；民眾遵循防疫措施將R0（基本傳染數）從2.5降到1.5，增加1.9倍的防疫效果，並明顯降低流感、腸病毒等流行病傳染率，像是流感病例減少73%、腸病毒病例減少90%，郭書辰指出，若是幾乎不採取防疫措施、相較採取最佳防疫措施，防疫效果相差500倍，該研究成果已於今年8、9月分別發表在國際期刊。

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郭書辰也提醒，由於台灣防疫措施完善，民眾在防疫部分已經有些鬆懈，台北民眾平常因為要搭乘捷運等，都會佩戴口罩，但中南部民眾戴口罩的比率則是偏低；至於目前缺水情況是否會影響防疫？郭書辰表示，若缺水確實可能會影響民眾洗手的方便性，但武肺病毒可以透過乾洗手來防治。

國衛院院長梁賡義表示透過模型來證明防疫措施的成效，這些模型並沒有專利，主要是希望能分享哪些措施可能影響防疫成果；日前掀起爭議的藝文泡泡，也延續出台灣到底何時會為了經濟採取管制措施的部分鬆綁的討論，梁賡義表示該數學模型確實並沒有納入經濟、GDP等因素，但確實目前外交部、經濟部等也有承受他國壓力，希望我國可以經濟開放，像是開放遊客等，他說透過該模型，或許未來可以給政府一些政策開放上的建議。

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國衛院用數學模型來驗證台灣的防疫成效，透過數學驗證台灣防疫成功的關鍵。（記者楊媛婷攝）

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