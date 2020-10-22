南韓接種流感疫苗6天爆10死 皆來自國產疫苗

南韓近期出現民眾接種流感疫苗後身亡案例，自本月16日起至21日止，接種後死亡人數已攀升至10人。圖為南韓街景。（美聯社）

2020/10/22 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期出現民眾接種流感疫苗後身亡案例，自本月16日起至21日止，接種後死亡人數已攀升至10人，案例年齡層相當廣泛，包含18歲及83歲案例；據南韓相關單位統計，截至21日，接種疫苗後發生異常案例共431起，目前了解相關案例施打之流感疫苗皆為南韓製，但當局判斷無停止施打作業必要，並表示將對死亡案例進行死因調查，其中包含武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢。

根據《朝鮮日報》，死亡案例包括仁川18歲男高中生、全羅北道78歲女性、大田市83歲男性以及首爾、大邱、濟州、京畿、慶尚北道和慶尚南道等地7例，其中1例在接種疫苗2個半小時後身亡，另有6例為南韓19日起免費疫苗接種疫苗對象、皆為70歲以上之案例；目前已知死亡案例接種之疫苗分別由「保寧製藥」、「GC綠十字」、「韓國疫苗」和「SK生物科學」等南韓藥廠製造。

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自2017年至2019年間，南韓每年接種流感疫苗後死亡案例每年僅2例，今年卻在本月16日至21日共6日內統計到10例死亡，引發南韓民間不安。對於疫苗問題，南韓疾病管理廳日前聲明指出，「疫苗接種與死亡具關聯的可能性低」，又表明其中1名死者「不能排除死於過敏反應的可能性」；針對死亡案例，疾病管理廳表示將進一步調查相關死亡案例的正確死因，同時也將調查死者是否感染武漢肺炎。

據統計，截至目前為止共有1297萬名南韓民眾以付費或免費接種管道接受流感疫苗施打，據疾病管理廳指出，近3日間共有300萬名70歲以上長者接種疫苗；針對這10件死亡案例，專家之間呼籲相關單位「在疫苗接種與死因的關係查明之前，應暫停疫苗施打」，擔憂若導致問題的並非疫苗副作用，而是疫苗本身品質，繼續施打恐將使影響擴大。

然而，疾病管理廳方面堅稱施打免費疫苗作業沒有中斷的必要；疾病管理廳長鄭銀敬表示，「考量到特定疫苗致重症或極重症病例數量並沒有特別高，判斷並未達到中斷整個疫苗接種作業的情況」。統計至21日，共有431起接種疫苗後發生異常案例，其中111例局部不良反應，119例有過敏反應，93例出現發燒。

據本報報導，我衛福部長陳時中、指揮中心專家小組召集人張上淳等皆強調，南韓流感疫苗為南韓產，與我國疫苗不同，昨天表示，國人不用擔憂；今年我國接種疫苗數量較多，迄今通報不良事件共26件，今年較往年同期相比，不良事件數量沒有比較高。

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