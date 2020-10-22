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    南韓驚傳9死 流感疫苗與台灣不同

    南韓傳出注射流感疫苗9死事件，昨日就新增5起死亡病例，南韓當局強調，初步調查未發現注射疫苗與死亡案例有關。圖為在南韓民眾在醫院注射疫苗畫面。（路透）

    南韓傳出注射流感疫苗9死事件，昨日就新增5起死亡病例，南韓當局強調，初步調查未發現注射疫苗與死亡案例有關。圖為在南韓民眾在醫院注射疫苗畫面。（路透）

    2020/10/22 05:30

    〔記者林惠琴、楊媛婷、國際新聞中心／綜合報導〕國內民眾搶打公費流感疫苗，但南韓傳出注射流感疫苗後九死事件。南韓官方證實，過去一週疑因打流感疫苗而死亡的人數增至九人，單是二十一日就新增五起死亡病例。衛福部長陳時中昨表示，大家不用擔憂，韓國打的疫苗跟我國不一樣。

    韓國打的疫苗 是他們自產的

    南韓當局強調，初步調查未發現注射流感疫苗與死亡案例有關，尚無暫停流感疫苗注射計畫。指揮中心專家小組召集人張上淳醫師指出，韓國所打疫苗是他們的國產疫苗。

    我國今年接種流感疫苗雖較多，但迄今不良事件通報二十六件，未高於往年同期，其中僅一例情況較嚴重、發生急性心肌炎，與流感疫苗是否有相關性需再釐清。

    我通報不良26件 今年沒較多

    陳時中說明，檢視國內近三年流感疫苗通報不良事件，今年至今是二十六件，二○一八年、二○一九年同期則是二十七件、三十九件，今年不良通報並沒增加。

    陳時中提到，今年通報二十六例中，有一例相對較嚴重、有引發急性心肌炎住院一週，還有五例是發生蜂窩性組織炎等情形，其餘多是常見的過敏性紅腫、搔癢或抽痛等。

    疾管署副署長莊人祥說明，相關不良反應是否與流感疫苗有關，需待專家進一步判定；過去也曾有疑似心肌炎的零星通報事件，今年已打了三百六十四萬多劑、只發生一例疑似案件，較可能是個別獨立事件。

    台大醫院小兒感染科醫師李秉穎分析，過去很多打疫苗猝死病例，經實際調查都跟疫苗無直接關係。接種疫苗唯一較有致命危險，是施打後引起過敏性休克、可能導致猝死，「機率為百萬分之一，發作時間是施打後三十分鐘」，民眾若擔憂疫苗接種風險，最安全方式是接種後在注射室觀察半小時，不要馬上離開。

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