連勝文憂疫苗之亂延燒 批陳時中、蘇貞昌只顧選舉

連勝文（見圖）要陳時中及蘇貞昌做好防疫，不要只是妄想選2022年的縣市長及2024年的總統。（資料照）

2020/10/22 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕公費流感疫苗造成搶打，讓許多民眾擔心「打不到」。對此，國民黨智庫副董事長連勝文21日在臉書上提出疑問，認為接種流感疫苗已經弄得台灣大亂，他無法想像明年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗問世，台灣會變成怎麼樣，讓他擔心又懷疑，更點名衛福部長陳時中及行政院長蘇貞昌，不要只是妄想選2022年的縣市長及2024年的總統，要他們好好做好接種疫苗的工作。

連勝文在臉書發文說，很多民眾因為染上武漢肺炎的人數日益增加，對於政府防疫成功的「大內宣」已經半信半疑了，為了保護自己，民眾先接種流感疫苗，因此造成流感疫苗庫存不足。他質疑，流感疫苗接種已經實施多年，為什麼還能搞成這樣，加上明年武肺疫苗接種更加複雜，讓他很難想像會是什麼情況。

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連勝文說，即使自己不是生醫專家，對於武肺疫苗也有很多問題，疫苗研發時間緊迫，研發時程不到一年，民眾可能會不敢打。況且還要在零下70度的環境儲存，他懷疑台灣真的能找到適合的運送方式，將武肺疫苗分送到其他醫療單位嗎？

連勝文認為，若無法將武肺疫苗分配到基層醫療單位，那民眾勢必會前往大型教學醫院接種，且武肺疫苗若要分兩次打，那醫院可能沒辦法容納如此龐大的人數，讓他相當擔心。且根據各個疫苗廠的說法，雖本土疫苗不需保存在零下70度的環境，但最快也到到明年下半年才能提供給民眾，如果不順利，台灣就無法解封邊境，當國外都已經打完疫苗了，台灣人卻只能繼續等，變成真正的世界孤兒。

連勝文也點名陳時中及蘇貞昌，不要沉迷在透過鎖國而得來的防疫成績，只會超前部署2022年的縣市長選舉，甚至肖想2024年的總統，要他們做好接種疫苗這種基本工作，才是對得起百姓。

連勝文臉書全文

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