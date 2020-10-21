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    懸崖勒馬！巴西總統：不會從中國購買武肺疫苗

    2020/10/21 21:12
    波索納洛今天宣布，不會從中國購買武漢肺炎疫苗。（歐新社、法新社資料照；本報合成）

    波索納洛今天宣布，不會從中國購買武漢肺炎疫苗。（歐新社、法新社資料照；本報合成）

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西政府20日稱將中國科興生技（Sinovac Biotech）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗納入了國家防疫計畫內。不過，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今（21日）宣布，巴西不買中國疫苗。

    根據《英國廣播公司》（BBC）報導，巴西政府20日宣布，國家防疫計畫納入阿斯特捷利康（AstraZeneca）和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，以及中國科興生技（Sinovac Biotech）的疫苗也將納入了國家防疫計畫內。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）提到，聯邦政府已經同意購買4600萬劑科興疫苗。

    波索納洛今天宣布，不會從中國購買武漢肺炎疫苗。（法新社檔案照）

    波索納洛今天宣布，不會從中國購買武漢肺炎疫苗。（法新社檔案照）

    根據《路透》報導，巴西總統波索納洛今與美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）會面，波索納洛在臉書貼出影片，並宣布已與美方簽署協議加強雙邊經貿往來，有支持者在貼文下方要求波索納洛不要進口中國疫苗，波索納洛回覆：「不會從中國購買疫苗，這個問題今天會解決（tudo sera esclarecido ainda hoje.Nao compraremos a vacina da china）。」

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