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    讓宜蘭人更多文化、情感連結 地方促登錄龜山島為「地質公園」

    宜蘭精神地標龜山島，地方社區盼推動能登錄為「地質公園」。（記者林敬倫攝）

    宜蘭精神地標龜山島，地方社區盼推動能登錄為「地質公園」。（記者林敬倫攝）

    2020/10/20 17:10

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］龜山島是宜蘭精神地標，但土地屬於國防部所有，並由東北角風景區管理處管理；龜山島社區發展協會為讓龜山島與宜蘭人有更多文化、情感連結，近期積極辦理龜山島願景工作坊，盼透過更多社會與公私部門的對話，讓龜山島有機會登錄為地質公園；東北角風管處表示，尊重社區意見；縣府則說，待收到民間提報計劃案後，會依法審查。

    龜山島社區發展協會代表、頭城鎮民代表簡英俊，去年以龜山島具早期獨特聚落文化，更有島民獨創的72角風箏，民間還留有「噶瑪蘭公主與龜將軍」神話故事、「龜山賦」、「龜山歌」等詩文，以及龜山島對於島民與縣民，在情感與歷史上都有特殊重要性等理由，向文化局提報，爭取登錄為「文化景觀」。

    全案因文資委員認為，龜山島無人居住，昔日島民捕魚的生活型態與聚落已不復見，不符登錄條件而喊卡；不過，簡英俊與社區仍不放棄，他們認為，從行政的角度來看，宜蘭縣政府在龜山島的管理上沒有角色，不屬於宜蘭。

    社區指出，為了讓龜山島與宜蘭人有更多文化與情感連結，社區近期透過辦理願景工作坊，讓社會與公私部門能夠對話，促使龜山島能登錄為「地質公園」，他們認為，龜山島長年以來已累積許多研究資料，登錄「地質公園」後，就能藉由深度導覽，讓民眾更認識龜山島的文化與自然資源，知道到當地旅遊，什麼行為該做，什麼行為不該做。

    社區表示，登錄「地質公園」可以設有緩衝區，不會影響觀光船業者進行賞鯨或登島等活動，未來龜山島上如有任何變動，縣府和社區也能第一時間獲悉，讓宜蘭人有機會參與、提供意見，全案還在廣蒐意見，尚未正式提案，但盼在5年內推動完成。

    「地質公園」屬於文資法「自然地景」的性質區分項目之一，主管機關為農委會，依照文資法，民間或團體提報龜山島登錄「地質公園」後，需由縣府農業處審查；農業處說，縣府對此尚無意見，待收到民間提報計畫案後，將依法審查、協助；東北角風管處說，龜山島開放觀光20年，本就朝生態島的方向發展，平日維護也做得很好，對於社區看法予以尊重。

    台灣的地質公園包含馬祖、澎湖海洋及雲林草嶺等，地景不但具稀有性、特殊性，更具環境研究和科學教育的重要性，其4大核心價值，包含地景保育、環境教育、地景旅遊及社區參與。

    龜山島龜尾湖。（記者林敬倫攝）

    龜山島龜尾湖。（記者林敬倫攝）

    龜山島曾經的聚落。（記者林敬倫攝）

    龜山島曾經的聚落。（記者林敬倫攝）

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