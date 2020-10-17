佳樂水國際衝浪大賽 潘孟安體驗SUP、見比基尼好害羞

潘孟安體驗SUP、見比基尼好害羞。（記者蔡宗憲攝）

2020/10/17 14:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州佳樂水國際衝浪大賽，今天在滿州佳樂水沙灘登場，除了精彩賽事還有極具特色的「海洋市集」，屏縣長潘孟安特別到場為選手加油，並體驗現在最流行的SUP運動，參訪攤位時看到比基尼，更害羞直說「眼睛不知道看哪邊。」

因為武漢肺炎疫情關係，今年的佳樂水國際衝浪大賽，少了大部分的外國選手參與，但是仍有幾位長期居住在台灣的外國選手報名，主辦單位台灣海洋休閒運動發展協會，也準備SUP推廣體驗，給想接觸海洋的新手及遊客體驗。

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長期支持當地衝浪運動的屏縣長潘孟安，昨除到場主持開幕儀式，也受邀與當地學童體驗SUP運動，並到「海洋市集」參訪各式特色攤販，看到穿著比基尼的辣妹店員，則是遠遠打招呼後趕緊離開，害羞表情全寫在臉上。

台灣海洋休閒運動發展協會表示，今年的活動主軸以「Ocean Family」概念出發，在正式比賽前已經辦理過一系列有關海洋的活動，如自潛講座、潮間帶體驗等，希望從事水上活動的大家能夠更認識彼此，讓這片海洋親牽起的家人更能聚集在一起

屏東縣政府交通旅遊處指出，恆春半島擁有豐富資源的海洋生態，十月正是觀賞赤腹鷹和灰面鵟鷹的最佳時節，而在海平面上，當然就是衝浪競技最為吸睛，連假後的假期遊客不再擁擠，週末到訪衝浪活動能看到高手競逐浪頭展現高超技巧，以及匯聚20多攤美食、手作的「海洋市集」，還有免費「親子體適能」體驗、「海洋親子」照片票選等活動。

佳樂水衝浪大賽。（記者蔡宗憲攝）

佳樂水衝浪大賽。（記者蔡宗憲攝）

佳樂水衝浪大賽，潘孟安體驗SUP運動。（記者蔡宗憲攝）

佳樂水衝浪大賽，潘孟安體驗SUP運動。（記者蔡宗憲攝）

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