卑南遺址辦發掘40週年回顧展 鎖定搶救考古最初3年關鍵時刻

台灣史前文化博物館即日起於卑南遺址公園推出「卑南遺址發掘40週年：搶救考古檔案回顧展」。（記者黃明堂攝）

2020/10/16 13:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣史前文化博物館即日起於卑南遺址公園推出「卑南遺址發掘40週年：搶救考古檔案回顧展」，鎖定該事件初期最兵荒馬亂的1980至1982年，透過文獻檔案資料回顧卑南遺址。展期至明年2月28日。

史前館表示，1980年7月1日南迴鐵路盛大開工，台東車站（時稱卑南站，後改稱台東新站）興建工程卻在前一天的整地與取土作業，意外鏟出石板、骨骸與遺物。

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由於台東在地文化人士的共同努力，加上媒體效益與學術關注，卑南遺址得以在工程執行率、非法盜掘、預算延宕等多重壓力下，啟動台灣首次的搶救考古。

策展人黃郁倫研究助理表示，此次「卑南40特展」鎖定當年卑南遺址如何作為樞紐，使媒體、市民、商人、學術、政府等不同利益關係者匯聚一堂，欲透過文獻檔案資料、新聞攝影報導，片段還原當時遺址上流動的歷史場景。

展覽共分為3大單元，第1單元展出報紙及新聞畫面，卑南遺址能成為台灣搶救考古的開端，地方記者功不可沒。

第2單元的兩份官方簡報，見證縣政府與台大人類學系在關鍵時刻為保留卑南遺址所付出的努力與策略。

第3單元脫離1980年，將史前館籌建之提案脈絡向前追溯，也將卑南遺址搶救考古更往前回溯至二戰末期。

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