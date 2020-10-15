水情吃緊桃竹苗停灌 竹市1000多頃稻作面積受影響

水情吃緊，新竹市有約1000多公頃稻作面積實施停灌，市府已公佈停灌區域的補償金申請方案，請農友記得前往申請。（記者洪美秀翻攝）

2020/10/15 14:42

［記者洪美秀／新竹報導］今年創56年來首次沒颱風影響台灣紀錄，造成水情吃緊，桃竹苗等縣市水情燈號全轉為黃燈，行政院農委會也召開因應水情嚴峻，桃竹苗地區停灌補償說明會，並宣布桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施，新竹市府產發處提醒農民，若在停灌區內可申請相關補償。

產發處表示，今年6至10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2~6成，水情吃緊。農委會農田水利署辦理巡查圳路、執行配水、實施分區輪灌、啟用備用水井等應變措施後，仍不敵嚴峻水情，農委會宣布水稻1.3萬公頃、其他作物等0.6萬公頃，合計1.9萬公頃農田將實施停灌補償措施。

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其中稻作補償金計算，以農家賺款的105%，加生產成本計算；至於其他作物，也會依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

產發處表示，新竹市是頭前溪灌區，稻作面積約2794公頃含新竹縣市，市府初估二期稻作停灌受影響面積約1000多公頃，另外影響稻農戶數估計約400戶，提醒農民若有尋求其他水源搶灌者，仍需利用自由合法水源如合法水井灌溉，就無補償金之領用，若領補償金就不能繼續種植。

產發處表示，補償申請作業將在停灌公告次日起展開，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請，應攜帶身份證或戶口名簿，印章或簽名和實耕者證明文件、農會或金融機構存摺影本及切結書等文件到農田水利署新竹管理處新竹工作站申辦。新竹工作站受理窗口：03-532-4871。

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