明年春雨恐偏少// 桃竹苗二期稻作 即起停灌

水情拉警報，經濟部水利署宣布，即起停止桃竹苗3縣市部分二期稻作灌溉。（記者彭健禮攝）

2020/10/15 05:30

〔記者林菁樺、李欣芳／台北報導〕經濟部昨召開「旱災經濟部緊急應變小組第二次工作會議」，因應一九六四年以來，首次遇上無颱風、全台降雨偏少，且反聖嬰現象明顯，預估明年春天雨量可能偏少，經濟部水利署宣布桃園、新竹、苗栗等三縣市部分灌區二期稻作停止供灌，初估影響面積約一．九萬公頃。

行政院長蘇貞昌表示，桃竹苗部分灌溉區二期稻作已停止供灌，將儘速從優補償農民。行政院發言人丁怡銘表示，適逢雨荒，政府希望透過各項調配水源做法，工業用水與民生用水可用到明年五月梅雨季前。

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雨量 有史以來最少的一年

水利署說明，全台主要水庫今年六月至十月上旬的累積降雨僅有過去的兩成至六成，十月上旬僅翡翠水庫進帳較多，有助於北北基地區用水穩定。統計至昨日，明德水庫蓄水率僅二十％較為嚴峻，苗栗永和山水庫蓄水率為四十八％，中部其他主要水庫鯉魚潭、德基等蓄水率約六十％。

水利署表示，根據氣象局研判，十二月起雨量正常偏少，明年第一季可能偏少，考量到明年枯水期結束前還有一段長時間，除桃園、新竹、苗栗與台中實施夜間減壓供水外，桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作昨起停止供灌，包括石門水庫灌溉區、上坪攔河堰灌區、頭前溪灌區、明德灌區、中港溪灌區、大安溪鯉魚潭水庫下灌區（山腳及苑裡）等，影響面積約一．九萬公頃。

經濟部長王美花表示，因應有史以來降雨最少的一年，要做最壞打算、最好的準備，為接下來的枯水期努力；水利署長賴建信強調，部分灌區的二期稻作停止供灌，是痛苦但有必要的決定。

調配水源 撐到明年梅雨季

因中部以北的二期稻作陸續進入抽穗期，賴建信舉例，明德水庫水量目前只有二九一萬噸，若要順利收成需要供灌六八一萬噸，石門水庫也是類似情況，若全部水源均給農業供灌，會導致民生用水不足。

水利署補充，目前一四七口抗旱水井已導入抗旱工作，包括前瞻計畫在桃園、新竹新建的二十四口抗旱水井於七月起陸續啟用，另盤查台糖、地方政府等所屬有七十七口抗旱水井，督促台水公司儘早導入，協助抗旱工作。

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