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    首頁　>　生活

    合歡山公路聯絡道災損嚴重 施設45公尺懸臂式路面

    南投縣仁愛鄉都達村平靜部落通往合歡山公路（台14甲線）聯絡道，今年5月豪雨成災，路面崩塌毀損嚴重。（南投縣政府提供）

    南投縣仁愛鄉都達村平靜部落通往合歡山公路（台14甲線）聯絡道，今年5月豪雨成災，路面崩塌毀損嚴重。（南投縣政府提供）

    2020/10/14 08:14

    ［記者張協昇／南投報導］南投縣仁愛鄉都達村平靜部落通往合歡山公路（台14甲線）聯絡道，今年5月豪雨成災，路面崩塌嚴重，雖立即搶修勉強維持交通，縣府為徹底解決當地民眾出入及農產品運輸問題，將採棧橋式工法整修，施設長約45公尺的懸臂式路面，避免擴大開挖破壞，並達到拓寬路幅改善路面品質及運能目的。

    仁愛鄉平靜部落聯絡道崩塌區，沿台14甲線合歡山公路清境路段下切，蜿蜒山路近1小時抵達，南投縣長林明溱13日由原民局長史強、縣議員廖文賢、仁愛郷代理鄉長王源鍾等人陪同下會勘後，決定爭取災修經費1339萬餘元整修。

    南投縣政府表示，考量該崩塌路段道路陡斜、下邊坡崩塌嚴重及路幅狹窄現況，將採棧橋式工法施工，施設長約45公尺的懸臂式路面、增設護坡及U型溝，同時受災路段鋪設鋼性路面，並新建下邊坡護牆及掛網噴漿，既確保路面安全也兼顧下邊坡的鞏固。

    此外，仁愛鄉合作村屯原道路，在2K+100、2K+300、2K+450等3處地方，也因擋土牆不堪豪雨沖刷侵蝕嚴重淘空，路面受車輛輾壓破損嚴重，將分兩個工程鋪設20公分厚的鋼性路面、加設金屬護欄，同時打設80支50公斤重、長6公尺的鋼軌樁，總經費8百20萬餘元。

    南投縣長林明溱等人會勘仁愛鄉毀損道路。（南投縣政府提供）

    南投縣長林明溱等人會勘仁愛鄉毀損道路。（南投縣政府提供）

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