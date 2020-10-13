「修剪藝樹」學問大 屏東林管處邀樹藝師開課

「修剪藝樹」大學問，屏東林管處專業教學園藝開課。（記者蔡宗憲攝）

2020/10/13 20:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕園藝是現代人怡情養性的興趣之一，但較大型的樹木修剪技巧，就不是一般民眾能夠學習的到，屏東林管處特別找來美國ISA國際樹藝協會認證樹藝師，在墾丁國家森林遊樂區舉辦「修剪藝樹」課程，希望帶民眾感受不一樣的園藝藝術。

林務局近年推廣台灣森林植物作為園藝、景觀應用，但民眾對於樹木修剪觀念不足，常有「砍頭」或錯誤斷根等狀況，無端葬送林木性命，或是影響整體林相景觀，屏東林管處也首次舉辦這項課程。

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恆春半島是屏東縣最熱門遊憩景點之一，墾丁森林遊樂區雖屬森林區域，但遊客較多的熱點周遭景觀仍有維護需求，特別邀請樹藝師盧昕宏及副研究員葉定宏，詳細解說恆春半島地區樹種栽植種類挑選原則、植栽配置方式及後續養護注意事項，以及如何從外觀判斷植物的健康程度，最後更安排實作課程，讓學員加深印象。

樹藝師盧昕宏向學員解說林木修剪的各項步驟，包含各項工具的介紹及使用時機，修剪目的及季節，修剪位置、技巧及注意事項，如何決定需修剪的枝條及修剪不良對林木造成的影響等，另不少學員恍然大悟，才知道過去修剪方式對樹木的傷害。

屏東林區管理處指出，期盼參與民眾能對周圍植栽進行正確的養護，未來新植樹種時能多選用原生植物，減少對外來種的使用，讓整個半島充滿原生生命「綠」。

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