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    首頁　>　生活

    「把里民事當自己事」 新北81歲老里長樂服務獲肯定

    新北高齡者的81歲雙溪區新基里長李添貴（右）服務熱忱不間斷。（記者周湘芸攝）

    新北高齡者的81歲雙溪區新基里長李添貴（右）服務熱忱不間斷。（記者周湘芸攝）

    2020/10/13 13:05

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市政府今於新莊典華會館舉辦年度表揚大會，由市長侯友宜頒獎給122位特優里長及51位績優民政人員，其中，最高齡者的81歲雙溪區新基里長李添貴服務熱忱不間斷。他表示，該里民風純樸，平時不太有大事需要處理，但他把每位里民的事當作自己的事，只要還有體力，就會持續為民服務。

    侯友宜今出席頒獎表示，全市1032位里長不只是市府與民眾溝通的橋樑，也是各項市政推動的重要力量，尤其今年疫情嚴峻，里長配合公所執行居家檢疫作業、發送居家防疫關懷包及里鄰防疫宣導等，是市府最堅實的夥伴。

    35歲起獲選地方代表的李添貴，在2010年台北縣改制後，因時任的新基里長不幸過世，他便參與補選擔任里長至今，任內重視環境維護、協助解決里民大小事等，他表示，新基里平時鮮少發生大事，平時工作就是確保道路鋪面安全、環境美化等，讓里民有安心生活的好地方就是最重要的事。

    此次獲獎最年輕的里長為31歲的三峽區安溪里王曼甄，已經連任2屆的她25歲就當選里長服務至今。她表示，選擇擔任里長是希望傳承昔日同為里長父親的服務，年輕與資深里長沒有太多差別，她平時也常到里內獨居長者家中關懷，希望給里民更好的生活環境。

    另外，最資深的石門區乾華里曾清松，連任10連霸服務年資長達38年，擁有豐富基層服務經驗的他，服務熱線全年無休，只要里民有需要，幾乎是24小時走動式服務，親力親為的態度備受里民讚許。

    此次最年輕的里長為今年31歲的三峽區安溪里王曼甄（右）。（記者周湘芸攝）

    此次最年輕的里長為今年31歲的三峽區安溪里王曼甄（右）。（記者周湘芸攝）

    最資深的石門區乾華里曾清松（右）連任10連霸服務年資長達38年。（記者周湘芸攝）

    最資深的石門區乾華里曾清松（右）連任10連霸服務年資長達38年。（記者周湘芸攝）

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