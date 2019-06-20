任勞任怨的男神、女神 竹市表揚11特優里長

2019-06-20 19:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天表揚11名特優里長、1名資深績優里長和9名績優民政人員，副市長沈慧虹說，里長是站在第一線為民服務的人，有里長才能推動市政工作，尤其救災時，里長的通報是市府重要助手，更能降低傷害。

沈慧虹說，里長的工作繁多，不管是路平、水溝通、路燈亮不亮，都是里長關心的事，甚至是鄰居吵架、夫妻失和，有時還要里長調解，服務範圍廣泛，可說是最任勞任怨的男神、女神。

仁德里長曾文澂 服務40年

獲表揚的11名特優里長、1名資深績優里長中，仁德里長曾文澂（澂，音同成）、東勢里長林錦全及長和里長楊金土26日會代表竹市到內政部接受表揚。其中仁德里長曾文澂服務年資滿40年，是竹市服務年資最久的里長，獲資深績優里長殊榮，也獲二等內政專業獎章。

曾文澂從民國63年就擔任里長，任職期間協助市府與居民溝通無償拓寬世界街當長安街往西大路段，也成立環保志工隊，幾乎年年獲環保獎章，其仁德里守望相助巡守隊更屢獲績優獎。

而東勢里長林錦全對弱勢團體寒冬送暖不遺餘力，長和里長楊金土服務地方37年，也是探孤老、慰貧弱，扶傾疏困，深獲里民讚揚。前溪里長温文泰，幫助貧困弱勢家庭，熱心公益，利用里內農地，辦蘿蔔節活動，成為前溪里特色。

科園里長徐兆生，帶領深耕關懷志工，協助申辦長者福利、關懷弱勢家庭捐贈物資。振興里長呂賢輝、竹蓮里長鄭煥堃、北門里長鄭欽耀、興南里長楊賜濱、境福里長曾發，都是熱心服務里民，公益不落人後。

頂福里長吳烈如，對環境綠美化竭盡心力，每月發動環保志工清潔環境。茄苳里長古秀芬關心社區發展，推動農村再生，向水保局申請經費，獲得新竹市金牌農村第2名。

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