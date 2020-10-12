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    台北社宅被爆找幽靈公司承包 都發局長：會調查並究責

    台北市長柯文哲（中）自豪推動社會住宅有成，市議員許淑華今爆料，柯文哲任內改提出「參考品牌」廠商供承包商評估採用，卻發現疑為「幽靈空殼公司」。圖為6月18日柯文哲出席興隆社會住宅I區新建工程開工典禮，左為都發局長黃景茂。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（中）自豪推動社會住宅有成，市議員許淑華今爆料，柯文哲任內改提出「參考品牌」廠商供承包商評估採用，卻發現疑為「幽靈空殼公司」。圖為6月18日柯文哲出席興隆社會住宅I區新建工程開工典禮，左為都發局長黃景茂。（資料照，記者廖振輝攝）

    2020/10/12 19:50

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲自豪推動社會住宅有成，但市議員許淑華今下午於議會質詢爆料，以往社宅工程標案採規格標，柯文哲任內改由委託專案管理公司（PCM）提出「參考品牌」廠商，供承包商評估採用，離譜的是目前查到明倫、廣慈社宅4項子工程的「參考品牌」，在經濟部工商登記竟查無資料，疑為「幽靈空殼公司」，其中1家還成功取得公宅淋浴間強化玻璃工程。

    對此，都發局長黃景茂臉色鐵青說，「參考品牌」廠商由PCM或監造單位提出，都發局會確認相關資料，也會調查並追究責任；許淑華要求1週內提調查報告，黃說，1週太快了，允諾1個月釐清並提報告。

    許淑華接獲投訴，僅鎖定明倫、廣慈社宅調閱工程款給付清單，逐一對比「參考品牌」廠商，發現明倫社宅2.8億元機電設備工程、2.1億元的內裝工程中的耐磨地坪處理工程、無框式強化玻璃淋浴間工程，各有3間參考廠商，在經濟部商業司工商登記專區查無資料，其中1間廠商更取得432萬元的無框式強化玻璃淋浴間工程款。

    許淑華說，連工商登記都沒有，「都發局是要叫幽靈來執行工程嗎？這些資訊Google都搜尋得到，台北市政府為何沒把關？太誇張了！都發局都沒審查嗎」？

    至於廣慈社宅4.86億元的機電設備工程的「參考品牌」，也驚見另一間無工商登記的廠商；另外，廣慈3600萬元消防鋼管工程，許淑華說，還出現同1間公司，竟以2間不同廠商名義，同時列入該工程的「參考品牌」，結果該公司也成功獲承包商採用，令其他廠商質疑圍標，違反「採購法」第26條聯合壟斷行為。

    她說，若承包商不採用「參考品牌」，就須進行工程廠商的「同等品」審查，但送審流程也屢被監造單位、專案管理單位刁難，送審過程無法輕易過關，導致又得回頭找「參考品牌」，承包商大嘆「根本是變相綁標」！

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