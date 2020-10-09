深夜特集》美國大選！兩光道士神算「5點」竟暗藏這秘密？！

美國大選！《深夜小組》再度化身「兩光道士」，算出「5點」竟暗藏這秘密？！（影音製圖）

2020/10/11 21:00

〔影音新聞／綜合報導〕2020美國總統大選，即將在11月3日登場，在這剩下不到一個月的時間，兩位候選人民調和聲勢可說是此消彼長、咬得很緊，選情撲朔迷離讓外界難以預測誰會是最終的大贏家！

就在美國大選進入最後衝刺階段，驚傳川普得到武漢肺炎，為了表現出硬漢的本色，川普住院三天後立即出院，馬上返回白宮處理國政，有著輸不起的連任壓力！這麼強大的意志以及回復能力，讓人猜測是不是川普命中有貴人相助？還是帶有君王天命？

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要說天命，那就不能不請出神人掐指一算！本週《深夜小組》再度化身「兩光道士」準備鐵口直斷、說三道四，依「面相、星座、簽名、年齡、能量」5大面向，要來神算川普與拜登到底誰才是美國大選最後贏家！錄影現場「兩光道士」算出川普的星座，竟與中國領導人習近平、前高雄市長韓國瑜、英國首相強生，有著神秘的連結？！除了星座之外，「兩光道士」也算出兩位候選人的「年齡」與美國大選日期，竟意外有著這樣的暗示？！

究竟川普與拜登這5大面向，會暗藏著什麼玄機呢？2020美國總統大選，誰又是最後贏家？本週《深夜可以看》兩光道士10/11（日）21：00，準時開算！

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