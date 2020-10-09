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    臉書擬禁政治廣告 至美大選結束

    全球最大社群媒體「臉書」在四年前美國總統大選期間，淪為假消息散播溫床，並成各方檢討的眾矢之的，今年面對選戰格外謹慎。（路透）

    全球最大社群媒體「臉書」在四年前美國總統大選期間，淪為假消息散播溫床，並成各方檢討的眾矢之的，今年面對選戰格外謹慎。（路透）

    2020/10/09 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球最大社群媒體「臉書」七日表示，為降低在美國總統大選期間有心人士濫用平台混淆視聽的機會，將暫時關閉政治與社會議題廣告，待下月三日投票完畢再解封；針對提前宣布贏家或對票數有質疑的貼文，也將附上新聞媒體及選務機構所提供的可靠資訊以示提醒。

    臉書沒有說明禁止上述廣告的時限，但根據華盛頓郵報取得的臉書內部備忘錄，臉書預計到選舉前一週才停止播放。

    另禁好戰語言鼓動監票

    臉書在二○一六年美國總統大選淪為有心人士散播假訊息及煽動社會分裂的平台，這回特別在各界關注下提高戒備，逾三．五萬名全職員工負責安全議題。他們三至九月在美共計刪除臉書及其旗下影像分享平台「Instagram」涉干預投票的違規內容逾十二萬則；並在第三方事實查核員協助下，對逾一．五億條內容上標籤。

    臉書七日宣布的措施另包括，禁止以好戰語言鼓動民眾投票日到投票地點監督投票，呼籲當天攜帶武器前往或勸阻投票的貼文也將遭刪除。臉書高層強調，這項規定也適用於第一家庭，完全不避諱針對川普及其長子唐納而來：前者於上月廿九日舉行的美國總統選舉首場辯論，公開要求民眾加入監票行列；後者同月曾拍廣告呼籲民眾加入「軍隊」來「保衛自身選票」。

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