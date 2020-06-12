台中市第9座 「太平親子館」今開幕

「太平親子館」今天開幕，是台中市第9座。（記者蘇金鳳攝）

2020-06-12 17:43:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「太平親子館」今日開幕，是台中市第9座，以「彩虹森林」為設計主軸，規劃寶寶專區、教玩具借閱、親職講座多元服務，市長盧秀燕親自主持，她並宣示，將持續增設后里、大雅、烏日、西屯、北屯及東區，目標全市達到15座親子館，陪伴0到6歲孩童快樂成長。

今天的開幕式，由市長盧秀燕、社會局長彭懷真、市議員李麗華、張玉嬿，太平區長許貴芳等人共同揭幕剪綵，太平親子館吉祥物機器人「皮斯、皮可」也一同亮相。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，要打造友善育兒城市市府重視幼童社福政策，持續建設「公托」、「公幼」、「親子館」，昨天新設第九座太平親子館，提供親子休閒空間，對於市議員建議北、南太平均衡設置親子館，市府將持續擴增，預計讓全市親子館增設到15座。

同時，市府為減輕家長育兒經濟負擔，104至107學年度增設公共化幼兒園計90班，未來預計擴增至少180班，達成公幼倍增目標。

目前公托已經增加到10座，7月預計還有3座開幕，計畫至111年擴充至50座。

「太平親子館」1樓規劃0至2歲寶寶專區，空間色彩繽紛，寶寶可透過自由探索，豐富五感體驗及促進動作發展，並開放教具借閱；2樓為3至6歲孩童設計操作建構區、閱讀區、扮演區、體能區、益智區等，透過空間設計促進學習。

此外，館內也設置新住民及原住民文化角色扮演區、身心障礙生活體驗區等，讓小朋友認識多元文化；館方定期舉辦主題活動、親子互動、親職講座，托育資源車設有教玩具借閱及兒童發展諮詢，不定時到社區推廣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法