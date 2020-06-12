阿里山遊客回流！暑假訂房逾8成 10/24再辦神木下婚禮

一年一度浪漫阿里山神木下婚禮，將於10月24日、25日登場。（圖：觀光局提供）

2020-06-12 13:17:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕一年一度浪漫阿里山神木下婚禮，將於10月24日、25日登場，今年宣傳記者會首度移師到文華東方酒店。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，現在阿里山遊客已經回流，週末假日車滿為患，比去年同期還塞；另外，阿里山上的住宿，大約暑假期間已經8、9成滿，阿里山賓館7月起，連平日都已客滿，預期7月開始遊客數會再增加，回復到去年的水準。

觀光局阿管處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第14年，已累計200餘對海內外新人在阿里山見證愛情，打造了阿里山『神木下婚禮』的品牌形象，吸引海內外新人、旅人一同前來體驗阿里山的神木、日出、雲海、鐵路、瀑布、茶園等，並結合轄內六大主題旅遊「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」創造人生中最美好的記憶。

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今年阿里山神木下婚禮將於10月24日至25日假阿里山香林神木平台盛大舉行，今日起開放限量15對海內外新人報名參加，新人們除參加神木下婚禮，也能體驗2天1夜的浪漫遊程，包含鄒族傳統婚禮體驗、幸福手作團茶、阿里山浪漫婚拍及幸福午宴。另外，阿管處結合長期合作店家（阿里山賓館、山木島、黑豆桑、日興堂喜餅等）規劃豐富的結婚賀禮，邀請新人來到千年神木下許下愛的誓約，攜手相牽與子偕老。

神木下婚禮貳部曲－星光下婚禮，今年7月18至19日於阿里山牛埔仔愛情大草原舉行，今日起同步開放限量國內15對新人報名，阿管處表示，今年主題以幸福地與對方相遇、華麗地與單身說再見，為新人們精心設計一場別具浪漫又獨特的星光晚宴。參加的新人將走訪梅山太平雲梯、太平老街、碧湖觀光茶園等，在阿里山浪漫破表的地景下拍攝絕美婚紗，為彼此留下永恆的印記。

觀光產業受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，經營很艱辛，文華東方酒店也受疫情影響遇經營難題，陳榮欽開玩笑說，今天來這裡舉辦記者會，可以說間接協助它們一點的業績吧。

一年一度浪漫阿里山神木下婚禮，將於10月24日、25日登場。（圖：觀光局提供）

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