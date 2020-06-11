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仿效法國葡萄酒 宜蘭茶導入分級制度推廣

宜蘭縣政府今在縣政府推廣「宜蘭茶」，在農委會茶葉改良場的協助下，在縣內知名的「素馨紅茶」及「烏龍茶」導入比照AOC分級制度的「TAGs」分級制度。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣政府今在縣政府推廣「宜蘭茶」，在農委會茶葉改良場的協助下，在縣內知名的「素馨紅茶」及「烏龍茶」導入比照AOC分級制度的「TAGs」分級制度。（記者林敬倫攝）

2020-06-11 16:27:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］法國葡萄酒以AOC制度分級，在葡萄酒上標示不同的酒莊與評價，打出知名度；宜蘭縣政府今在縣政府推廣「宜蘭茶」，在農委會茶葉改良場的協助下，在縣內知名的「素馨紅茶」及「烏龍茶」導入比照AOC分級制度的「TAGs」分級制度，在茶業產品上標示出風味、口感及評價等資訊，盼加強與消費者溝通，推廣宜蘭茶。

宜蘭縣茶葉總生產面積約165公頃，大多分布在冬山、大同、三星及礁溪等鄉鎮的丘陵地，以紅茶、烏龍茶為大宗，1年約3收，包含3月份的春茶、6月份的夏茶及11月份的冬茶。

宜縣府今與冬山鄉農會，聯合舉辦「宜蘭茶」推廣活動，邀來網紅協助宣傳，也宣布「宜蘭茶」將導入「TAGs」分級制度；冬山鄉農會總幹事黃志耀表示，宜蘭縣的茶農製茶技術很不簡單，即便種植茶的地域不是高山茶，但茶的茶香，一點也不輸高山茶，特別是紅茶，喉韻、口感堪稱一絕。

農委會茶葉改良場長蘇宗振表示，導入「TAGs」分級制度，可以為茶產品做妥善的說明，加強跟消費者的溝通，「TAGs」分級制度以「風味輪」的方式呈現，把不同茶葉的特色、等級做區分，並用消費者最容易接受的描述，製作成小卡，放置在茶葉產品中。

宜蘭縣長林姿妙說，宜蘭縣好山好水，環境、空氣都很好，所以「宜蘭茶」品質很好，更有有機認證及產銷履歷，可以讓消費者安心，歡迎民眾踴躍購買。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

宜蘭縣政府今請來網紅推廣「宜蘭茶」。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣政府今請來網紅推廣「宜蘭茶」。（記者林敬倫攝）

宜縣府今與冬山鄉農會，聯合舉辦「宜蘭茶」推廣活動。（記者林敬倫攝）

宜縣府今與冬山鄉農會，聯合舉辦「宜蘭茶」推廣活動。（記者林敬倫攝）

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