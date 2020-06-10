羅東藝穗節首波活動 拍影片最高獎金5萬

羅東鎮長吳秋齡（前排左3）等人，跟著「羅東之歌」旋律手舞足蹈，為羅東藝穗節暖身。（記者江志雄攝）

2020-06-10 17:00:55

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東藝穗節躲過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）逆襲後即將開跑，首波活動拍攝在地私房景點、文化歷史、特色小吃，得獎作品獎金最高5萬元，鎮長吳秋齡邀請大家到羅東穿街走巷，用鏡頭記錄60秒的小鎮風情。

受到疫情衝擊，宜蘭縣大型活動，像宜蘭綠色博覽會、童玩節、端午龍舟賽都被迫停辦，唯有羅東藝穗節續辦，但改變型態，取消舞台表演、踩街，改以分流、戶外方式呈現；吳秋齡等人今天為活動代言，現場播放「羅東之歌」，眾人隨著「歡迎來羅東迺夜市...」輕快旋律手舞足蹈炒熱氣氛。

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羅東藝穗節15日起登場的「做伙來羅東宣傳片募集」，邀大家到羅東小旅行，探索巷弄間美食、耐人尋味故事，拍攝成60秒影片，透過線上報名參加評選，得獎作品最高可獲5萬元，總獎金37萬元，詳情請上羅東觀光旅遊網查詢。

第二波活動7月17日到8月15日，這段期間，羅東中山公園有森林奇境裝置藝術，羅東夜市商圈徒步區管理協進會235個攤位，提供消費滿百元享9折優惠，盼帶動振興三倍券的消費熱潮。

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羅東藝穗節將在15日開跑。（記者江志雄翻攝）

7月17日到8月15日期間，羅東夜市商圈徒步區管理協進會235個攤商，提供消費滿百元9折優惠。（資料照）

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