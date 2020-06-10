龍潭湖圓吻鯝魚將溯溪產卵 社區設管狀魚道助魚回鄉

長期維護龍潭湖生態的龍潭社區發展協會，為幫助圓吻鯝魚回到過去的家鄉，與清華大學合作，試驗在溪床上設置管狀魚道。（記者林敬倫攝）

2020-06-10 16:14:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪鄉龍潭湖的圓吻鯝魚，每年端午節前後就會開始溯溪產卵；龍潭社區發展協會理事長李志文預估，今年鯝魚這週末前，就有機會開始大量溯溪，社區為便利鯝魚回鄉生產，與清華大學合作，試驗在溪流設置管狀魚道，讓鯝魚可回到更上游；李志文說，如此能找回過去龍潭湖的原生生態，助魚群回到已不曾到過的家鄉。

圓吻鯝魚分布在淡水河系及宜蘭地區河系湖沼，每年端午節前後都會在龍潭湖周邊溪流溯溪「產卵」，成為世界上少見的生態奇觀，據統計，1尾體長10到13公分的鯝魚，可抱800至1200顆卵，最常於每日的清晨5、6點或傍晚5、6點溯溪，這是是欣賞奇景的最佳時段。

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但隨著龍潭湖周邊的開發，因溪床遭受破壞，部分周邊溪流已漸漸不利圓吻鯝魚溯溪，許多過去圓吻鯝魚可以游到的「家鄉」，魚群已難以到訪；今年龍潭社區發展協會，為幫助圓吻鯝魚回鄉，與清華大學合作，試驗在溪床上設置管狀魚道，幫助魚群溯到更上游。

管狀魚道呈透明狀，與溪床平行擺在溪床地形陡峭處，內部充滿水以利魚群通行；李志文說，如果試驗成功，目標要在不利於溯溪的溪流段，都設置管狀魚道，目前試驗順利，一小部分的鯝魚洄游，確實有用到魚道，不過還是要等到這週末前有大量鯝魚溯溪，才能知道魚道的效果，盼能藉此恢復過去龍潭湖的生態。

至於欣賞鯝魚溯溪有何注意事項？他說，最重要的是不要驚嚇，「只可遠觀不可褻玩焉」，最好輕聲細語的觀察就好。

另外，礁溪鄉三民國小28名畢業生，今從學校騎車到龍潭湖了解鯝魚生態，雖無緣看到鯝魚溯溪的奇景，但在李志文的詳細解說下，也上了堂寶貴的生態課。

校長林清輝說，三民國小推展自行車紮根運動有3年的時間，結合這項教學資源和特色，辦理畢業生自行車少年禮挑戰活動，因適逢龍潭湖鯝魚溯溪產卵的季節，因此帶學生到龍潭湖，了解故鄉的自然生態，學習鯝魚逆流而上的精神，培養愛護環境，關懷鄉土的情懷。

龍潭湖面已有不少鯝魚聚集、交配，等著溯溪。（記者林敬倫攝）

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