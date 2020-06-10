桃園小烏來宇內溪戲水區 延至7月中旬開放

想戲水再等等！小烏來宇內溪戲水區今年延至7月中旬開放。（記者李容萍攝）

2020-06-10 19:22:41

［記者李容萍／桃園報導］想戲水再等等！桃園市復興區小烏來風景區宇內溪戲水區，是市轄唯一合法公告開放溪流戲水區域，也是炎夏很夯的戲水景點，原本限定6月初至9月底開放，今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，市府風景區管理處預計7月15日至9月27日開放，提醒民眾戲水時一定要注意安全。

風管處長廖育儀表示，宇內溪戲水區開放範圍在宇內溪宇內1號橋至2號橋間，長約250公尺，設置六道固床工、攔河堰等，打造流速緩慢且無視野死角的戲水環境，風管處正辦理宇內溪救生的採購招標，由專業救生員駐守水域執勤，讓遊客可安全享受親水樂趣。

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廖育儀說，小烏來風景特定區內除天空步道、天空繩橋區及宇內溪戲水區需購票進入（門票採一票到底，不分段收費），另有小烏來瀑布、繩橋、水圳古道、水岸綠廊、義興吊橋、風動石等知名景觀，其餘區域免費。

至於桃市府向防疫人員致敬，包括軍警消、醫護、藥師、社工師、醫院志工、救護人員，即起至12月31日，持證明文件前往後慈湖園區、小烏來天空步道、天空繩橋可免費入園，7月15日起也可到宇內溪戲水區免費清涼一夏。

後慈湖園區全票100元、優待票50元、40人以上的團體票80元，小烏來天空步道、天空繩橋以及宇內溪水域區則採一票玩到底方案，全票50元、優待票30元、40人以上的團體票40元。

想戲水再等等！小烏來宇內溪戲水區今年延至7月中旬開放。（記者李容萍攝）

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