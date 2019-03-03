新科議員建議小烏來設施免費開放 桃市府：母湯！

2019-03-03 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區小烏來風景特定區是北橫公路沿線重要的觀光景點，新科山地原住民市議員簡志偉關心原鄉觀光發展，建議市府觀光旅遊局入園天空步道、天空繩橋等設施改以免門票吸引遊客，以每日少收幾千、甚至幾萬元的門票，藉此希望發揮「遊客進來，東西賣出去，復興原鄉發大財」效果。

對此，觀光旅遊局楊勝評認為不可行，因為小烏來風景特區每年常態性設施養護與清潔維護費用需500萬元，工作人員薪資至少要400萬元，這些經常性收入每年約1000萬元，都得依賴園區門票收入，遊客若要參觀天空步道、天空繩橋、宇內溪戲水區（每年6至9月限定），全票每人50元、團體票40元、優待票30元以維持收支，但是一旦停止收費免費開放，未來遊憩品質恐難以維持。

楊勝評說，小烏來風景區擁有小烏來瀑布、風動石、義興吊橋等景點，園區內還有森呼吸步道、元氣步道、水岸綠廊步道、水圳古道等步道這些全部免費，不過，購票入園後這一票可以玩天空步道、天空繩橋，夏天還能到宇內溪戲水區，CP值算很高。

雖然天空步道等設施不能全年免費，觀旅局另打算在特定節日針對特定對象推出當日免費的好康優惠，以招攬更多遊客入園。

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